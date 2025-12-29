RECOMEÇOS

Número 1: Saiba por que 2026 é o ano de recomeços e o que reserva no amor, finanças e trabalho

Energias e vibrações mostram um ano com mudanças em diversas áreas da vida

Felipe Sena

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 17:24

2026 será um ano de renovação Crédito: Imagem criada por IA

Vários astrólogos já afirmaram que 2026 é um ano de mudanças e aberturas de caminhos, visto que é o Ano 1. Pela numerologia, 2026 marca o início de um novo ciclo de 9 anos. É tempo de recomeçar, plantar novas sementes e escolher com mais consciência o que você deseja e quer daqui para frente. O Ano 1 traz coragem, movimento e novos caminhos.

De acordo com João Bidu, para compreender 2026, primeiro é necessário olhar para trás, já que 2025 foi um ano regido pelo número 9, um ano de conclusões, faxinas emocionais e despedidas.

Essa “limpeza” foi necessária para abrir espaço. Já 2026 chega como um sopro de vida nova. Saiba como calcular:

Ao somar os dígitos de 2026 (2+0+2+6), chega-se ao número 10, que, na Numerologia, se reduz à 1. Assim o ano universal 1 é como a primeira página de um livro em branco ou a primeira semente na terra. Ou seja, ele pede movimento.

Por isso, as palavras-chave para os próximos 12 meses são: liderança e autoconfiança, novos começos e criatividade, além de coragem e independência. Confira a Numerologia para cada área em 2026:

Amor

A energia do número 1 traz individualidade e magnetismo. Para os solteiros, o ano abre portas para encontros inéditos. Por isso, é um momento de descobertas sobre o que você realmente quer em uma pessoa, sem aceitar menos do que merece. Já para os comprometidos, é um ótimo momento para sair da rotina. A vibração favorece reacender a paixão, renovar acordos e criar uma “nova fase” na mesma relação.

Finanças

Com mais independência e nitidez mental, 2026 favorece escolhas inteligentes. Por isso, é um ótimo ano para organizar a vida financeira com consciência, visando a estabilidade a médio e longo prazo.

Trabalho

A energia de 2026 também impulsiona iniciativa e vontade de crescer. O momento cósmico é ideal para tirar projetos engavetados do papel, mudar de emprego ou buscar uma promoção ousada. Além disso, empreender e abrir o próprio negócio são ações com potencial para dar frutos no novo ano.

A energia do Ano 1 impulsiona a iniciativa e a vontade de vencer. Assim, é o momento cósmico ideal para: