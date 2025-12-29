CONTROVÉRSIA

Namorada de Caio Castro faz comentário sobre transporte na Bahia e divide opiniões

Fala da modelo Vitória Bohn repercutiu nas redes sociais

A Bahia é um dos maiores centros de turismo, principalmente na alta temporada do verão. Entre os famosos que desembarcaram no estado, estão Caio Castro e a namorada Vitória Bohn, que passam a temporada de festas de final de ano em Morro de São Paulo, na Ilha de Tinharé, município de Cairu.

Em uma gravação através dos Stories do Instagram, Caio Castro passeava com a modelo e algumas crianças próximo a residência que estão hospedados. O momento de tranquilidade nas férias gerou controvérsia, após um comentário de Vitória sobre o meio de transporte, que as crianças foram locomovidas.

Como de costume em algumas regiões de Morro de São Paulo, um homem levava as crianças que estavam com o casal em um carro de mão, e a modelo disse: “Esse é o Uber da Bahia”.