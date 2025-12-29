Acesse sua conta
Namorada de Caio Castro faz comentário sobre transporte na Bahia e divide opiniões

Fala da modelo Vitória Bohn repercutiu nas redes sociais

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 15:48

Caio Castro e Vitória Bohn
Caio Castro e Vitória Bohn Crédito: Reprodução | Instagram

A Bahia é um dos maiores centros de turismo, principalmente na alta temporada do verão. Entre os famosos que desembarcaram no estado, estão Caio Castro e a namorada Vitória Bohn, que passam a temporada de festas de final de ano em Morro de São Paulo, na Ilha de Tinharé, município de Cairu.

Em uma gravação através dos Stories do Instagram, Caio Castro passeava com a modelo e algumas crianças próximo a residência que estão hospedados. O momento de tranquilidade nas férias gerou controvérsia, após um comentário de Vitória sobre o meio de transporte, que as crianças foram locomovidas.

Caio Castro e Vitória Bohn em Morro de São Paulo

Caio Castro e Vitória Bohn em Morro de São Paulo por Reprodução/Instagram
Caio Castro em Morro de São Paulo por Reprodução/Instagram
Caio Castro em Morro de São Paulo por Reprodução/Instagram
Caio Castro em Morro de São Paulo por Reprodução/Instagram
Caio Castro e Vitória Bohn em Morro de São Paulo por Reprodução/Instagram
Caio Castro e Vitória Bohn em Morro de São Paulo por Reprodução/Instagram
Caio Castro em Morro de São Paulo por Reprodução/Instagram
Caio Castro e Vitória Bohn em Morro de São Paulo por Reprodução/Instagram
Caio Castro em Morro de São Paulo por Reprodução/Instagram
1 de 9
Caio Castro e Vitória Bohn em Morro de São Paulo por Reprodução/Instagram

Como de costume em algumas regiões de Morro de São Paulo, um homem levava as crianças que estavam com o casal em um carro de mão, e a modelo disse: “Esse é o Uber da Bahia”.

A fala gerou controvérsia e dividiu opiniões nas redes sociais. “Vamos construir estradas em Morro de São Paulo para atender aos desejos dela”, ironizou um usuário. Já outros defenderam que tudo não passou de uma brincadeira em um momento de descontração “Quem nunca fez uma piada sobre crianças brincando? Me poupe!”, escreveu um. Outro comentou: “Gente, que exagero. É uma brincadeira local de Morro”.

Caio Castro

