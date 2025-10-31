Acesse sua conta
Caio Castro sofre acidente durante treino de corrida; carro ficou com dianteira destruída

Ator passou por avaliação médica após batida no Paraná

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 09:57

Caio Castro se envolveu em acidente durante treino livre da Cascavel de Ouro
Caio Castro se envolveu em acidente durante treino livre da Cascavel de Ouro Crédito: Reprodução

O ator Caio Castro passou por um susto durante treino livre para a tradicional corrida Cascavel de Ouro, no Paraná. O artista, que também é piloto, sofreu um acidente na pista na última quinta-feira (30), e seu carro ficou com a dianteira completamente destruída. A informação foi publicada pela namorada dele, a influenciadora Vitória Bohn, que compartilhou vídeos com os bastidores do momento.

De acordo com ela, Caio está bem. O ator teria perdido o controle do veículo em uma curva e, em seguida, saído da pista e colidido com a barreira de pneus. De acordo com a equipe do artista à Quem, ele já foi liberado após ser examinado.

Caio Castro se envolveu em acidente durante treino livre da Cascavel de Ouro

Carro de Caio Castro após batida
Carro de Caio Castro após batida por Reprodução
Caio Castro e namorada Vitória Bohn por Reprodução
Caio Castro por Reprodução
Caio Castro por Reprodução
Caio Castro e namorada Vitória Bohn por Reprodução
Caio Castro se envolveu em acidente durante treino livre da Cascavel de Ouro por Reprodução
Caio Castro está em vaigem com nova namorada por Reprodução | Instagram
Caio Castro por Reprodução
Caio Castro por Reprodução
Caio Castro posa ao lado de carro após sofrer acidente por Reprodução / Redes Sociais
Carro de Caio Castro após batida por Reprodução

"Todo ano participamos de um evento chamado Cascavel de Ouro. É uma corrida de 100 pilotos, 50 carros, com 3 horas de corrida. E hoje, na parte da tarde, durante o treino livre, o carro saiu em uma curva", explicou a assessoria ao portal.

"Acreditamos ser uma mancha de óleo ou a calibragem dos pneus que, quando muito quente, ficam com menos aderência. Na curva chamada de Bacião, o carro derrapou, levando direto para barreira de pneus", informou a equipe na nota.

Apesar do estrago no automóvel, Caio passa bem. "Foi examinado somente o impacto no ombro e no braço, nada grave".

Esse não é o primeiro acidente automobilístico sofrido pelo ator. Caio Castro se envolveu em um episódio similar há quase um ano, em novembro de 2024. Na ocasião, ele bateu o carro devido a um vazamento de óleo. "Mesmo sem terminar a corrida, fizemos uma bela estreia; largamos de P32, para P7… Ano que vem, tem mais!", falou na época.

O artista também já perdeu o controle de sua Mercedes-Benz e bateu contra uma barreira de pneus na pista do Autódromo Internacional de Tarumã, durante a Copa Truck realizada em outubro de 2023 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

