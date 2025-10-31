SUSTO

Caio Castro sofre acidente durante treino de corrida; carro ficou com dianteira destruída

Ator passou por avaliação médica após batida no Paraná

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 09:57

Caio Castro se envolveu em acidente durante treino livre da Cascavel de Ouro Crédito: Reprodução

O ator Caio Castro passou por um susto durante treino livre para a tradicional corrida Cascavel de Ouro, no Paraná. O artista, que também é piloto, sofreu um acidente na pista na última quinta-feira (30), e seu carro ficou com a dianteira completamente destruída. A informação foi publicada pela namorada dele, a influenciadora Vitória Bohn, que compartilhou vídeos com os bastidores do momento.

De acordo com ela, Caio está bem. O ator teria perdido o controle do veículo em uma curva e, em seguida, saído da pista e colidido com a barreira de pneus. De acordo com a equipe do artista à Quem, ele já foi liberado após ser examinado.

"Todo ano participamos de um evento chamado Cascavel de Ouro. É uma corrida de 100 pilotos, 50 carros, com 3 horas de corrida. E hoje, na parte da tarde, durante o treino livre, o carro saiu em uma curva", explicou a assessoria ao portal.

"Acreditamos ser uma mancha de óleo ou a calibragem dos pneus que, quando muito quente, ficam com menos aderência. Na curva chamada de Bacião, o carro derrapou, levando direto para barreira de pneus", informou a equipe na nota.

Apesar do estrago no automóvel, Caio passa bem. "Foi examinado somente o impacto no ombro e no braço, nada grave".

Esse não é o primeiro acidente automobilístico sofrido pelo ator. Caio Castro se envolveu em um episódio similar há quase um ano, em novembro de 2024. Na ocasião, ele bateu o carro devido a um vazamento de óleo. "Mesmo sem terminar a corrida, fizemos uma bela estreia; largamos de P32, para P7… Ano que vem, tem mais!", falou na época.