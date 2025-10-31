FIM DE UMA ERA

William Bonner se despede do Jornal Nacional após 29 anos e deixa legado de credibilidade e inovação

O âncora encerra uma era de quase 30 anos com legado de modernização e firmeza editorial

Heider Sacramento

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 07:14

William Bonner vai comandar novo programa e Globo Repórter Crédito: Reprodução

A noite desta sexta-feira (31) marca o fim de um ciclo histórico na TV brasileira. Depois de 29 anos à frente do Jornal Nacional, William Bonner se despede da bancada que o transformou em um dos rostos mais reconhecidos e influentes do país. Ao longo de quase três décadas, ele redefiniu o estilo do principal telejornal da Globo com inovações técnicas, tom crítico e momentos de forte impacto emocional.

Quando assumiu o comando do JN, Bonner buscou aproximar o noticiário do público, equilibrando a formalidade da bancada com um tom mais humano e direto. Sob sua liderança, o telejornal ganhou ritmo mais dinâmico, linguagem acessível e maior integração entre as editorias. Ele também se destacou pela maneira firme de conduzir sabatinas e entrevistas, especialmente durante campanhas presidenciais.

Durante a pandemia de Covid-19, o apresentador deu ao telejornal um tom grave e analítico, com falas que ecoaram entre os espectadores. Bonner também se destacou em momentos de crise política, conduzindo coberturas com isenção e clareza, algo que se tornou marca registrada de sua trajetória.

Em um tempo em que apresentadores raramente deixavam o estúdio, Bonner levou o Jornal Nacional para as ruas. A bordo de ônibus e aviões, apresentou edições especiais em diferentes cidades, reforçando a ideia de um jornal “ao lado da notícia”. Essa mudança abriu caminho para o formato itinerante que o programa mantém até hoje.

O jornalista também rompeu barreiras ao adotar homenagens emocionadas no encerramento de algumas edições, gesto incomum na TV brasileira. Entre os momentos mais lembrados estão as palmas dedicadas ao repórter Tim Lopes, morto em 2002, e à apresentadora Glória Maria, em 2023, cenas que humanizaram o noticiário e mostraram a dimensão afetiva do telejornalismo.

Um novo começo