NOVA NAMORADA!

Caio castro assume namoro com atriz global; saiba quem

Ator global compartilhou diversos registros com novo affair

Caio Castro está apaixonado novamente! Um dos globais mais conhecidos compartilhou um foto dump no Instagram com várias fotos ao lado do novo amor, a atriz e influenciadora digital Vitoria Bohn. >

Nas imagens, os dois compartilham momentos de hobbie juntos, como o hipismo e vista a gondolas de vinho, com direito a vídeo fofo com troca de carícias.>

Nascida em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, Vitória chegou a realizar um trabalho em ‘Cara e Coragem’, na Rede Globo. A atriz era Lou, bailarina de dança vertical. >

Também influenciadora, Vitoria produz alguns conteúdos para as redes sociais, como de bastidores, mostrando um pouco do seu dia a dia e trabalho.>

Com 23 anos de idade, Vitoria é do signo de touro. Em seu feed do Instagram, compartilha diversas fotos que mostram um pouco de seu lifestyle, que é bem diverso, com fotos relacionadas à hobbies, trabalhos, lazer, como praia e contato com a natureza, além da presença em shows, eventos e festivais.>