JUNTOS?

Hariany Almeida esclarece relação com Caio Castro e comenta rumores de romance

Influenciadora desmente boatos e explica conexão com o ator após término com Matheus Vargas

Heider Sacramento

Publicado em 25 de março de 2025 às 10:06

Hariany Alameida e Caio Castro Crédito: Reprodução

Os rumores sobre um possível envolvimento entre Hariany Almeida e Caio Castro tomaram conta da internet nos últimos dias. A influenciadora, que participou do Big Brother Brasil 19 e de A Fazenda 11, decidiu esclarecer sua relação com o ator, afastando as especulações sobre um romance. >

Em entrevista ao Gshow, Hariany revelou que sua proximidade com Caio não é recente e destacou que os dois sempre foram amigos. “Nos conhecemos há anos e temos muitos amigos em comum. De fato, nos encontramos no Carnaval e aproveitamos bastante o momento com nossa turma, que tem uma energia incrível. Temos muito carinho, respeito e admiração um pelo outro”, afirmou.>