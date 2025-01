IMERSÃO NA BAHIA

Caio Castro visita terra indígena na Bahia: ‘Inexplicável’

Ao lado de amigos, o ator visitou a Reserva Pataxó Porto do Boi, em Caraíva, no sul do Estado

Alô Alô Bahia

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 20:05

Caio Castro em visita à terra indígena na Bahia Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O ator Caio Castro desfrutou os primeiros dias de 2025 em Caraíva, no Sul da Bahia. No paraíso litorâneo, o artista esteve em festas, passeios, além de uma imersão na cultura indígena, muito forte na região.

Ao lado de amigos, o ator visitou a Reserva Pataxó Porto do Boi.

O artista publicou um álbum de fotos nesta segunda-feira (13) mostrando esse e outros momentos de sua visita. “Que vivência… Que virada de ano, que início de ciclo, que especial, que sei lá o que… Aos que presenciaram, vocês viram, foi inexplicável, aos que não… Desejo pelo menos uma vez um nesse ‘pic'”, escreveu nas redes sociais.

