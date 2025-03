TORTA DE CLIMÃO

Xuxa dá indireta ao vivo e deixa Patrícia Abravanel sem graça: 'Dá vontade de dar um soco'

Filha de Silvio Santos é bolsonarista, enquanto Xuxa tem horror ao ex-presidente

Homenageada do 'Programa Silvio Santos', do SBT, Xuxa Meneghel soltou o verbo e gerou um grande climão com a apresentadora Patrícia Abravanel.>

Questionada pela filha de Silvio Santos, que é assumidamente apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro, se pretendia entrar na política, Xuxa direta: "Nunca foi a minha onda", iniciou. "Mas, se precisasse entrar nesse meio, eu ia querer continuar fazendo a política da criança, brigar mais pelos direitos das crianças. Eu recebi absolutamente tudo o que eu tenho através das crianças e tem umas coisas que não me descem, não me caem bem. Todo mundo sabe que eu não gosto de falar de política, não sou de nenhum partido, de nenhum lado, mas quando eu vejo alguém falando que olha pra uma criança de 13 anos e diz que 'pintou um clima', me dá vontade de dar um soco", disparou, sendo ovacionada pela plateia.>