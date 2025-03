POR ONDE ANDA?

Longe da TV, Lima Duarte celebra 95 anos e vive 'isolado' em sítio

Ele recebeu com netos e bisnetos para celebrar seu aniversário

Um dos mais famosos atores da TV brasileira, Lima Duarte vive isolado da correria da cidade, em um sítio localizado em Itaituba, no interior de São Paulo. Ele, que completa 95 anos no próximo sábado (29), decidiu antecipar os festejos e recebeu seus netos e bisnetos para cantar parabéns.>

Uma das netas dele, Laura Jardim, postou um vídeo do ex-ator da Globo celebrando e assoprando as velinhas. A neta é filha da caçula do ator, Júlia Martins, que morreu em fevereiro de 2024.>