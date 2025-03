TV

Qual filme vai passar na 'Sessão da Tarde' nesta terça (25/3)?

Atração promete entreter as crianças e os adultos

A Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes da TV Globo, traz nesta terça-feira (25) um filme que vai encantar adultos e crianças: Garfield - O Filme. O gatinho mais preguiçoso e comilão do mundo promete arrancar gargalhadas de toda a família. A atração começa a ser exibida às 15h25, no horário de Brasília.>

Garfield é um gato preguiçoso que adora lasanha e tem a vida que sempre quis: come, dorme e vê televisão sempre que quer. Até que seu dono, Jon Arbuckle, decide adotar um cachorro, Odie. Contrariado com o novo hóspede, que agora divide com ele a atenção de seu dono, Garfield inicia uma disputa particular com ele. Porém, quando Odie é sequestrado, Garfield sente remorso e parte para salvar o cachorro.>