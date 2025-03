NIOVO AMOR

Hariany Almeida vive 'affair' com ex-ator da Globo após término com filho de Leonardo

Influenciadora teria engatado romance desde o Carnaval com ex-galã da emissora

Após o fim do relacionamento com Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo, Hariany Almeida estaria vivendo um novo affair. Segundo fontes próximas, a influenciadora e ex-BBB engatou um romance com um ex-ator da Globo logo após o Carnaval. >