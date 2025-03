BRINQUEDO DE MENINA?

Zé Felipe defende liberdade dos filhos: ‘Tem gente muito preconceituosa’

Cantor afirma que respeita as escolhas das crianças e garante apoio dentro de casa

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais na segunda-feira (17) para falar sobre a criação dos filhos e reforçar que não vê problema caso José Leonardo, seu filho mais novo com Virginia Fonseca, queira brincar com fantasias de princesa. A discussão surgiu quando uma seguidora comentou que Maria Alice, primogênita do casal, gosta de se fantasiar de super-heróis. Em resposta, o sertanejo afirmou que o mais importante é criar crianças respeitosas. >