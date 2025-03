DESISTIU DA MISSÃO

Filha de Virgínia e Zé Felipe vira daminha de honra, foge correndo e não entrega alianças

Momento fofo e hilário ocorreu na noite desta quinta (13)

Maria Alice, primogênita de Virginia Fonseca e Zé Felipe, ficou com a missão de ser a daminha de honra do casamento da influenciadora Samara Pink e Thiago Stabile, que ocorreu nesta quinta-feira (13), em São Paulo. Enquanto caminhava pelo corredor com o filho dos noivos levando as alianças ao altar, a pequena de 3 anos desistiu da sua função e saiu correndo, para fugir. >