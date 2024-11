AUTOMOBILISMO

Caio Castro aparece dentro de ambulância e mostra carro batido após sofrer acidente em corrida

Ator, que tem se dedicado ao automobilismo, participou de competição no Paraná no último final de semana

Caio Castro revelou aos seguidores nesta segunda-feira (11) que sofreu um acidente durante o fim de semana de competição no Paraná. O ator global que tem se dedicado ao automobilismo compartilhou alguns registros de na corrida Cascavel de Ouro, no Paraná, a qual acabou sofrendo um acidente.

Entre fotos e vídeos, o artista apareceu nos bastidores da corrida, pilotando o carro e até mesmo dentro de uma ambulância. “A essência do automobilismo brasileiro, a raça, o amor, o talento, o borogodó que a gente tem!”, afirmou Caio Castro, que mostrou não ter ficado nem um pouco abatido com o resultado.

“Que fim de semana, foi incrível, conheci pilotos, engenheiros, mecas… conheci pessoas que sangravam pelos dedos e lágrimas corriam pelo rosto, com o mesmo propósito… foi um prazer estar com vcs. Mesmo não terminando a corrida, devido ao acidente por vazamento de óleo, fizemos uma pela estreia, largamos de P32, e chegamos em P7….. Ano que vem tem mais!”, escreveu o galã no post em suas redes sociais.