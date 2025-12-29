MÚSICA

Caetano Veloso encanta ao dançar em roda de samba comandada por Pretinho da Serrinha

Cantor baiano, de 83 anos, fez participação especial no Batuke do Pretinho da Serrinha

Felipe Sena

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 13:08

Caetano Veloso encantou ao se apresentar em roda de samba Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Neste domingo (28) aconteceu a última edição de 2025 do Batuke do Pretinho da Serrinha, na Varanda Vivo Rio, e Caetano Veloso, de 83 anos, um dos destaques, surpreendeu o público com sua energia e carisma durante a apresentação, ao cantar e dançar. O cantor ainda protagonizou um momento especial cantando ao lado de João Bosco.

A noite ainda teve participações de Mosquito, Fred Camacho, Hamilton de Holanda, Velha Guarda do Império e Ana Carolina, consolidando o projeto como um espaço de celebração da música brasileira. Caetano Veloso volta a se apresentar na Bahia, em janeiro, quando será uma das atrações do Festival de Verão, em Salvador, no dia 24 de janeiro.

Criado por Pretinho da Serrinha, em 2021, o Batuke mistura repertório autoral, improviso, participações especiais e releituras de clássicos do samba. O projeto reflete sobre a trajetória do artista, que começou na bateria do Império Serrano ainda criança e se tornou mestre de bateria aos 10 anos. Pretinho teve cinco indicações ao Grammy Latino entre 20212 e 2014 e já colaborou com nomes como Maria Rita, Martinho da Vila, Lulu Santos, e Caetano Veloso.