Caetano Veloso encanta ao dançar em roda de samba comandada por Pretinho da Serrinha

Felipe Sena
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 13:08
Neste domingo (28) aconteceu a última edição de 2025 do Batuke do Pretinho da Serrinha, na Varanda Vivo Rio, e Caetano Veloso, de 83 anos, um dos destaques, surpreendeu o público com sua energia e carisma durante a apresentação, ao cantar e dançar. O cantor ainda protagonizou um momento especial cantando ao lado de João Bosco.
A noite ainda teve participações de Mosquito, Fred Camacho, Hamilton de Holanda, Velha Guarda do Império e Ana Carolina, consolidando o projeto como um espaço de celebração da música brasileira. Caetano Veloso volta a se apresentar na Bahia, em janeiro, quando será uma das atrações do Festival de Verão, em Salvador, no dia 24 de janeiro.
Caetano Veloso
Criado por Pretinho da Serrinha, em 2021, o Batuke mistura repertório autoral, improviso, participações especiais e releituras de clássicos do samba. O projeto reflete sobre a trajetória do artista, que começou na bateria do Império Serrano ainda criança e se tornou mestre de bateria aos 10 anos. Pretinho teve cinco indicações ao Grammy Latino entre 20212 e 2014 e já colaborou com nomes como Maria Rita, Martinho da Vila, Lulu Santos, e Caetano Veloso.
Pretinho produziu o álbum “Xande Canta Caetano”, com canções como “Burguesinha”, “Feliz, Alegre e Forte”, “Felicidade” e “Mina do Condomínio”.