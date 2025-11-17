PARCEIROS

Caetano Veloso lamenta morte de Jards Macalé: 'Meu primeiro amigo carioca da música'

Macalé foi um dos produtores do disco 'Transa' (1972)

Elis Freire

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 22:06

Caetano Veloso e Jards Macalé Crédito: Reprodução

A música brasileira está em luto nesta segunda-feira (17) com a morte de Jards Macalé, um dos nomes mais inventivos e importantes nomes da arte no país. O cantor e compositor morreu aos 82 anos no Rio de Janeiro, deixando um legado de seis décadas de belas parcerias musicais, inovação e experimentalismo.

Um dos grandes parceiros de Macalé foi Caetano Veloso, que fez uma publicando lamentando a morte do artista nesta noite. Jards foi um dos responsáveis por produzir o histórico álbum do baiano "Transa" (1972). "Sem Macalé não haveria Transa. Estou chorando porque ele morreu hoje. Foi meu primeiro amigo carioca da música. Antes de Bethânia imaginar que seria chamada para o Opinião, Alvaro Guimarães, diretor teatral baiano, me trouxe ao Rio para montar e mixar o curta para o qual eu tinha feito a trilha. Fui parar na casa de Macalé. E ele tocou violão. Me encantei. Ele tocou com Beta, lançou composições, chamei-o para Londres e: Transa. Na volta, ele e eu seguimos na música. Que a música siga mantendo a essência desse ipanemense amado. Beijo carinhoso para Rejane", escreveu Caetano.

Caetano Veloso e Jards Macalé 1 de 11

Quem foi Jards Macalé

Jards Anet da Silva nasceu na Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1943. Em um cotidiano rodeado de música, sua família se mudou para o bairro de Ipanema onde ele cresceu e ganhou o apelido que "Macalé", inspirado em Tião Macalé, jogador do Botafogo que fazia uma péssima campanha na época. Ele não era bom em futebol, mas brilhava na música.

Muito jovem, ele mergulhou nos estudos de música clássica, sendo formado pelo maestro Guerra Peixe e outros mestres. No ano de 1964, ele teve sua primeira composição gravada por Elizeth Cardoso. Já em 1969, o artista atraiu atenção de todo o país por sua interpretação de "Gotham City" no IV Festival Internacional da Canção. Mas foi em 1972 que Jards lançou seu álbum de estreia, intitulado Jards Macalé, misturando rock, samba, jazz, blues, baião e outros ritmos.

Durante 60 anos de carreira, Macalé colaborou com grandes nomes da música como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Vinicius de Morais, além de Maria Bethânia e Gal Costa, intérpretes que gravaram a mais famosa dele "Vapor Barato". O músico também é um dos nomes responsáveis por produzir o disco "Transa", que alçou Caetano Veloso.