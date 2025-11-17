TRAJETÓRIA

Quem foi Jards Macalé, músico que morreu nesta segunda (17) aos 82 anos

Compositor estava internado para tratar de um enfisema pulmonar

Elis Freire

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 20:27

Jards Macalé morreu aos 82 anos Crédito: Reprodução

A música brasileira sofreu um perda inestimável nesta segunda-feira (17), com a morte do músico Jards Macalé aos 82 anos de idade. O cantor e compositor estava internado em um hospital na Barra da Tijuca, para tratar de um enfisema pulmonar e havia passado por uma cirurgia logo antes de vir à óbito. A causa da morte foi uma parada cardíaca.

Macalé foi um dos grandes nomes do movimento Tropicália, ao lado de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia e ficou conhecido como o "anjo torto" da MPB.

Jards Macalé 1 de 5

Quem foi Jards Macalé

Jards Anet da Silva nasceu na Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1943. Em um cotidiano rodeado de música, sua família se mudou para o bairro de Ipanema onde ele cresceu e ganhou o apelido que "Macalé", inspirado em Tião Macalé, jogador do Botafogo que fazia uma péssima campanha na época. Ele não era bom em futebol, mas brilhava na música.

Muito jovem mergulhou nos estudos de música clássico, sendo formado pelo maestro Guerra Peixe e outros mestres. No ano de 1964, ele teve sua primeira composição gravada por Elizeth Cardoso. Já em 1969, o artista atraiu atenção de todo o país por sua interpretação de "Gotham City" no IV Festival Internacional da Canção. Mas foi em 1972 que Jards lançou seu álbum de estreia, intitulado Jards Macalé, misturando rock, samba, jazz, blues, baião e outros ritmos.

Durante 60 anos de carreira, Macalé colaborou com grandes nomes da música como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Vinicius de Morais, além de Maria Bethânia e Gal Costa, intérpretes que gravaram a mais famosa dele "Vapor Barato". O músico também é um dos nomes responsáveis por produzir o disco "Transa", que alçou Caetano Veloso.