Lázaro Ramos comemora aniversário com tema inusitado no Rio

Ator baiano completou 47 no último dia 1 mas celebrou neste sábado (15)

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 16:01

Dizem que comemorar o aniversário antes dá azar, mas depois está liberado! Foi o que o ator Lázaro Ramos fez. Ele que completou comemorou 47 anos no último dia 1 comemorou com festa inusitada neste sábado (15) no Rio de Janeiro, reunindo amigos e familiares. O tema foi "Tenho uma roupa mas não sei onde usar", inspirada em uma brincadeira das redes sociais. 

Além disso, o baiano que estava vestindo de oncinha resolveu preparar uma surpresa para os convidados, escondendo algo debaixo do colete e exibindo a reação de cada um ao vê-la. Para os seguidores, ficou apenas a curiosidade sobre o que tinha na barriga desse "homem-onça".

O ator também cantou e dançou a música “Que Bloco É Esse?”, do Ilê Aiyê em um palco, além de posar ao lado da esposa, Taís Araújo. Entre os convidados estavam Romulo Estrela, Nilma Quariguasi, Antonio Pitanga, Cosme dos Santos, Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros, entre outros.

“Bonde das oncinhas!”, brincou Lázaro ao desfilar com o figurino animalesco pela festa. Neste domingo(16), o ator embarcou para Salvador.

