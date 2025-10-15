Taís Araújo escolhe destino inusitado com Lázaro Ramos após gravações de 'Vale Tudo'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 20:26
Após o fim das gravações do remake de "Vale Tudo", a atriz Taís Araújo embarcou de férias ao lado do marido, Lázaro Ramos, para uma viagem romântica e divertida. O local escolhido para o primeiro passeio do casal, porém, surpreendeu, já que ele costuma ser procurado para viagens junto com filhos crianças ou adolescentes: a Disneyland.
Em fotos publicadas no Instagram em post em conjunto do casal, eles compartilharam registros curtindo o parque da Disney em Paris, capital da França. Nas imagens, os dois aparecem usando fantasias de personagens de animações do famoso estúdio e curtindo diferentes cenários como o castelo de Cinderela, na maior animação.
Taís Aráujo e Lázaro Ramos na Disney
“Vivendo dias mágicos com mozinho em Disneyland Paris," escreveram na publicação.
O descanso merecido vem após meses intensos de gravações da novela, na qual Taís interpreta Raquel Acioli, umas das protagonistas da trama. O último capítulo de “Vale Tudo” vai ao ar nesta sexta-feira (17), a partir das 21h20.