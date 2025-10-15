Acesse sua conta
Taís Araújo escolhe destino inusitado com Lázaro Ramos após gravações de 'Vale Tudo'

Casal compartilhou fotos da viagem nesta quarta-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 20:26

Lázaro Ramos e Taís Araújo
Lázaro Ramos e Taís Araújo Crédito: Reprodução

Após o fim das gravações do remake de "Vale Tudo", a atriz Taís Araújo embarcou de férias ao lado do marido, Lázaro Ramos, para uma viagem romântica e divertida. O local escolhido para o primeiro passeio do casal, porém, surpreendeu, já que ele costuma ser procurado para viagens junto com filhos crianças ou adolescentes: a Disneyland.

Em fotos publicadas no Instagram em post em conjunto do casal, eles compartilharam registros curtindo o parque da Disney em Paris, capital da França. Nas imagens, os dois aparecem usando fantasias de personagens de animações do famoso estúdio e curtindo diferentes cenários como o castelo de Cinderela, na maior animação. 

Taís Aráujo e Lázaro Ramos na Disney

TaÍs Araújo e Lázaro Ramos na Disneyland, em Paris por Reprodução / Instagram
TaÍs Araújo e Lázaro Ramos na Disneyland, em Paris por Reprodução / Instagram
TaÍs Araújo e Lázaro Ramos na Disneyland, em Paris por Reprodução / Instagram
TaÍs Araújo e Lázaro Ramos na Disneyland, em Paris por Reprodução / Instagram
TaÍs Araújo e Lázaro Ramos na Disneyland, em Paris por Reprodução / Instagram
TaÍs Araújo e Lázaro Ramos na Disneyland, em Paris por Reprodução / Instagram
TaÍs Araújo e Lázaro Ramos na Disneyland, em Paris por Reprodução / Instagram
1 de 7
TaÍs Araújo e Lázaro Ramos na Disneyland, em Paris por Reprodução / Instagram

“Vivendo dias mágicos com mozinho em Disneyland Paris," escreveram na publicação. 

O descanso merecido vem após meses intensos de gravações da novela, na qual Taís interpreta Raquel Acioli, umas das protagonistas da trama. O último capítulo de “Vale Tudo” vai ao ar nesta sexta-feira (17), a partir das 21h20. 

