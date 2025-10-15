DIVERTIDO

Taís Araújo escolhe destino inusitado com Lázaro Ramos após gravações de 'Vale Tudo'

Casal compartilhou fotos da viagem nesta quarta-feira (15)

Elis Freire

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 20:26

Lázaro Ramos e Taís Araújo Crédito: Reprodução

Após o fim das gravações do remake de "Vale Tudo", a atriz Taís Araújo embarcou de férias ao lado do marido, Lázaro Ramos, para uma viagem romântica e divertida. O local escolhido para o primeiro passeio do casal, porém, surpreendeu, já que ele costuma ser procurado para viagens junto com filhos crianças ou adolescentes: a Disneyland.

Em fotos publicadas no Instagram em post em conjunto do casal, eles compartilharam registros curtindo o parque da Disney em Paris, capital da França. Nas imagens, os dois aparecem usando fantasias de personagens de animações do famoso estúdio e curtindo diferentes cenários como o castelo de Cinderela, na maior animação.

“Vivendo dias mágicos com mozinho em Disneyland Paris," escreveram na publicação.