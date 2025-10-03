VALE TUDO

Manuela Dias se manifesta pela primeira vez sobre críticas de Taís Araújo

Autora é responsável pelo remake de 'Vale Tudo' e vem desapontando telespectadores por escolhas para a trama

Elis Freire

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 23:00

O remake de “Vale Tudo”, escrito por Manuela Dias, caminha para sua reta final com término previsto para 17 de outubro. A condução da autora, no entanto, vem sendo alvo de polêmicas e críticas, tanto do público quanto de parte do elenco.

Taís Araújo, que interpreta Raquel Acioly, foi uma das vozes mais contundentes ao expor sua insatisfação. Em um desabafo, a atriz destacou a frustração com a trajetória da personagem, que chegou a perder tudo o que havia conquistado ao longo da trama. Após suas declarações, internautas também apontaram que Raquel teria sido deixada em segundo plano, com menos destaque em relação à versão original de 1988.

Além de Taís, outras atrizes como Maeve Jinkings e Lorena Lima manifestaram descontentamento com o desenvolvimento de seus papéis. Do lado de fora da novela, a crítica também foi dura: o viúvo de Gilberto Braga, criador da versão original, afirmou que Manuela não tinha “lastro nem intimidade intelectual” para assinar o remake.

Diante da repercussão, Manuela Dias foi questionada sobre as falas de Taís em entrevista à RedeTV!. “Acho que a novela é um processo de colaboração, né? É isso”, respondeu, em sua primeira manifestação sobre o episódio.

Outro ponto que gerou desconforto entre fãs foi a forma como a autora se referiu aos personagens. Em uma publicação, Manuela chegou a chamar Odete Roitman (Debora Bloch) de "protagonista", título associado a Raquel. Ela também multiplicou elogios públicos a outros atores, como Alice Wegmann e Humberto Carrão, sem mencionar Taís Araújo.

O desabafo de Taís Araújo

Taís Araújo abriu o coração sobre o futuro de Raquel Acioli, sua personagem no remake de "Vale Tudo" em entrevista à revista Quem há pouco mais de um mês. Após um novo golpe de Odete Roitman (Deborah Bloch), a empresária chegou a perder tudo e voltou a vender sanduíches na praia, retomando o ponto de partida da novela. A atriz de 46 anos lamentou os rumos da personagem.

"Esse momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, confesso que recebi com um susto. Porque não era a trama original. Para mim, a Raquel ia numa curva ascendente. Quando vi aquilo, falei: ‘Ué, vai voltar para a praia, gente’. Depois entendi que ela estava escrevendo uma parte da história. Vamos embora fazer”, admitiu Taís.

A artista ressaltou que a expectativa do público, em especial da população negra, era ver uma protagonista que alcançasse poder e reconhecimento. “Também tinha a esperança disso e gostaria muito de vê-la assim. Como mulher negra, como artista negra, queria ver uma outra narrativa sobre mulheres negras”, afirmou, com firmeza.

Diversos internautas entraram na discussão apoiando Taís, apontando racismos sutis nas escolhas de Manuela para as personagens negras em suas novelas. A própria Vitória Amorim, vivida por Taís Araújo em "Amor de Mãe", também escrita pela baiana, foi relembrada, já que ela tinha uma condição financeira estável e terminou o folhetim pobre, precisando vender todos os seus bens.