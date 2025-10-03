Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Manuela Dias se manifesta pela primeira vez sobre críticas de Taís Araújo

Autora é responsável pelo remake de 'Vale Tudo' e vem desapontando telespectadores por escolhas para a trama

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 23:00

Manuela Dias e Taís Araújo
Manuela Dias e Taís Araújo Crédito: Reprodução

O remake de “Vale Tudo”, escrito por Manuela Dias, caminha para sua reta final com término previsto para 17 de outubro. A condução da autora, no entanto, vem sendo alvo de polêmicas e críticas, tanto do público quanto de parte do elenco.

Taís Araújo, que interpreta Raquel Acioly, foi uma das vozes mais contundentes ao expor sua insatisfação. Em um desabafo, a atriz destacou a frustração com a trajetória da personagem, que chegou a perder tudo o que havia conquistado ao longo da trama. Após suas declarações, internautas também apontaram que Raquel teria sido deixada em segundo plano, com menos destaque em relação à versão original de 1988. 

Manuela Dias

Manuela Dias por Reprodução
Manuela Dias por Reprodução
Manuela Dias por Reprodução
Manuela Dias por Reprodução
Manuela Dias por Reprodução
Manuela Dias por Reprodução
1 de 6
Manuela Dias por Reprodução

Leia mais

Imagem - Samantha Jones reage a meme da morte de Ana Clara em 'Vale Tudo': 'Meu momento chegou!'

Samantha Jones reage a meme da morte de Ana Clara em 'Vale Tudo': 'Meu momento chegou!'

Imagem - Alice Wegmann e Humberto Carrão gravam cenas finais de 'Vale Tudo' em praia carioca; veja fotos

Alice Wegmann e Humberto Carrão gravam cenas finais de 'Vale Tudo' em praia carioca; veja fotos

Imagem - VOTE: Quem será o responsável pela morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'?

VOTE: Quem será o responsável pela morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'?

Além de Taís, outras atrizes como Maeve Jinkings e Lorena Lima manifestaram descontentamento com o desenvolvimento de seus papéis. Do lado de fora da novela, a crítica também foi dura: o viúvo de Gilberto Braga, criador da versão original, afirmou que Manuela não tinha “lastro nem intimidade intelectual” para assinar o remake.

Diante da repercussão, Manuela Dias foi questionada sobre as falas de Taís em entrevista à RedeTV!. “Acho que a novela é um processo de colaboração, né? É isso”, respondeu, em sua primeira manifestação sobre o episódio.

Outro ponto que gerou desconforto entre fãs foi a forma como a autora se referiu aos personagens. Em uma publicação, Manuela chegou a chamar Odete Roitman (Debora Bloch) de "protagonista", título associado a Raquel. Ela também multiplicou elogios públicos a outros atores, como Alice Wegmann e Humberto Carrão, sem mencionar Taís Araújo.

O desabafo de Taís Araújo

Taís Araujo

Taís Araújo rejeitou o 'morango do amor' por Reprodução
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/Instagram
Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/Instagram
Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
1 de 16
Taís Araújo rejeitou o 'morango do amor' por Reprodução

Taís Araújo abriu o coração sobre o futuro de Raquel Acioli, sua personagem no remake de "Vale Tudo" em entrevista à revista Quem há pouco mais de um mês. Após um novo golpe de Odete Roitman (Deborah Bloch), a empresária chegou a perder tudo e voltou a vender sanduíches na praia, retomando o ponto de partida da novela. A atriz de 46 anos lamentou os rumos da personagem.

"Esse momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, confesso que recebi com um susto. Porque não era a trama original. Para mim, a Raquel ia numa curva ascendente. Quando vi aquilo, falei: ‘Ué, vai voltar para a praia, gente’. Depois entendi que ela estava escrevendo uma parte da história. Vamos embora fazer”, admitiu Taís.

A artista ressaltou que a expectativa do público, em especial da população negra, era ver uma protagonista que alcançasse poder e reconhecimento. “Também tinha a esperança disso e gostaria muito de vê-la assim. Como mulher negra, como artista negra, queria ver uma outra narrativa sobre mulheres negras”, afirmou, com firmeza.

Diversos internautas entraram na discussão apoiando Taís, apontando racismos sutis nas escolhas de Manuela para as personagens negras em suas novelas. A própria Vitória Amorim, vivida por Taís Araújo em "Amor de Mãe", também escrita pela baiana, foi relembrada, já que ela tinha uma condição financeira estável e terminou o folhetim pobre, precisando vender todos os seus bens.

Já em declaração mais recente, também a Quem, Taís afirmou sobre o desfecho de Raquel que “é um final bonito, o final que ela merecia ter e destacou que em relação à versão original não terá “nada que vá ferir a estrutura”.

Leia mais

Imagem - Liniker e Majur curtem dia de sol na praia do Porto em Salvador; veja registros

Liniker e Majur curtem dia de sol na praia do Porto em Salvador; veja registros

Imagem - Eder Militão entrega relação de Virginia e Vini Jr. em declaração nas redes

Eder Militão entrega relação de Virginia e Vini Jr. em declaração nas redes

Imagem - Justiça dá prazo para que Ratinho prove que Chico Buarque recebe dinheiro da Lei Rouanet

Justiça dá prazo para que Ratinho prove que Chico Buarque recebe dinheiro da Lei Rouanet

Tags:

Novelas Vale Tudo Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Tarot do Dia: carta do Eremita pede silêncio interior e paciência neste sábado (4)

Tarot do Dia: carta do Eremita pede silêncio interior e paciência neste sábado (4)
Imagem - Anjo da Guarda alerta signos de Virgem, Touro e Aquário para escolhas decisivas neste dia 4 de outubro

Anjo da Guarda alerta signos de Virgem, Touro e Aquário para escolhas decisivas neste dia 4 de outubro
Imagem - Anjo da Guarda alerta 4 signos para despedidas dolorosas e separações neste 3 de outubro

Anjo da Guarda alerta 4 signos para despedidas dolorosas e separações neste 3 de outubro

MAIS LIDAS

Imagem - Influencer que namorava craque da Seleção Brasileira morre em grave acidente; atleta entra em desespero
01

Influencer que namorava craque da Seleção Brasileira morre em grave acidente; atleta entra em desespero

Imagem - Desbancou Fernando de Noronha: conheça a praia brasileira que foi eleita a mais bonita do mundo
02

Desbancou Fernando de Noronha: conheça a praia brasileira que foi eleita a mais bonita do mundo

Imagem - Entenda o que é demência por corpos de Lewy, a doença que afeta Milton Nascimento
03

Entenda o que é demência por corpos de Lewy, a doença que afeta Milton Nascimento

Imagem - Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias
04

Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias