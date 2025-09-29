‘O final que ela merecia ter’, diz Taís Araújo sobre final de Raquel em ‘Vale Tudo'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 22:20
O fim de “Vale Tudo” está mais próximo do que nunca. No dia 17 de outubro, o remake terá o último capítulo, e um dos desfechos mais esperados é o de Raquel (Taís Araújo).
Taís Araujo
A atriz, inclusive, afirmou estar feliz com o desfecho da personagem. “É um final bonito. É, acho que o final que ela merecia ter. Não posso dizer muita coisa, mas estou feliz”, disse em entrevista à revista Quem.
A artista detalhou ainda que o final mudou em comparação com a versão original de 1988, mas “nada que vá ferir a estrutura”, ressaltou.
Taís Araújo revelou também que Raquel está entre as três personagens mais importantes de sua vida. Há cerca de um mês, a atriz afirmou não estar satisfeita com o rumo da história da personagem após o golpe de Odete Roitman (Débora Bloch) e ter que voltar a vender sanduíches na praia.
A esposa de Lázaro Ramos disse que após o fim do folhetim, ela e a atriz Paolla Oliveira (Heleninha), irão dar uma festa.