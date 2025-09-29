FINAL

‘O final que ela merecia ter’, diz Taís Araújo sobre final de Raquel em ‘Vale Tudo'

Atriz detalhou final da personagem na trama que tem previsão de final para 17 de outubro

Felipe Sena

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 22:20

Taís Araujo na abertura da Semana de Moda de Paris Crédito: Reprodução / Youtube

O fim de “Vale Tudo” está mais próximo do que nunca. No dia 17 de outubro, o remake terá o último capítulo, e um dos desfechos mais esperados é o de Raquel (Taís Araújo).

Taís Araujo 1 de 16

A atriz, inclusive, afirmou estar feliz com o desfecho da personagem. “É um final bonito. É, acho que o final que ela merecia ter. Não posso dizer muita coisa, mas estou feliz”, disse em entrevista à revista Quem.

A artista detalhou ainda que o final mudou em comparação com a versão original de 1988, mas “nada que vá ferir a estrutura”, ressaltou.

Taís Araújo revelou também que Raquel está entre as três personagens mais importantes de sua vida. Há cerca de um mês, a atriz afirmou não estar satisfeita com o rumo da história da personagem após o golpe de Odete Roitman (Débora Bloch) e ter que voltar a vender sanduíches na praia.