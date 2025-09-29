Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

VÍDEO: Taís Araújo desfila na abertura da Semana de Moda de Paris

Atriz participou de desfile da L’Oréal ao lado de importantes artistas mulheres de todo o mundo

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 20:31

Taís Araújo no Le Défilé da L'Oréal Paris
Taís Araújo no Le Défilé da L'Oréal Paris Crédito: Reprodução / YouTube

No ar como Raquel em "Vale Tudo"Taís Araújo ganhou as passarelas da Semana de Moda de Paris. A atriz foi um dos destaques do desfile de abertura realizado nesta segunda-feira (29), no Hôtel de Ville, em Paris, representando as mulheres brasileiras. Itinerante, o importante evento de moda ocupa desta vez o edifício histórico que foi palco de momentos marcantes da Revolução Francesa e hoje funciona como a prefeitura da capital.

Convidada da L’Oréal Paris, Taís dividiu a passarela com nomes de peso como Viola Davis, Jane Fonda, Eva Longoria e Kendall Jenner. Anitta, que costuma acompanhar grandes desfiles da primeira fila participou do momento como atração musical do desfile da marca que teve o nome "Le Défilé".

Taís Araújo na abertura da Semana de Moda de Paris

Taís Araujo na abertura da Semana de Moda de Paris por Reprodução / Youtube
Taís Araujo na abertura da Semana de Moda de Paris por Reprodução / Youtube
Taís Araujo na abertura da Semana de Moda de Paris por Reprodução / Youtube
Taís Araujo na abertura da Semana de Moda de Paris por Reprodução / Youtube
Taís Araujo na abertura da Semana de Moda de Paris por Reprodução / Youtube
Taís Araujo na abertura da Semana de Moda de Paris por Reprodução / Youtube
Taís Araujo na abertura da Semana de Moda de Paris por Reprodução / Youtube
Taís Araujo na abertura da Semana de Moda de Paris por Reprodução / Youtube
Taís Araújo no Le Défilé da L'Oréal Paris por Reprodução / YouTube
Taís Araujo na abertura da Semana de Moda de Paris por Reprodução / Youtube
1 de 10
Taís Araujo na abertura da Semana de Moda de Paris por Reprodução / Youtube

Nas redes sociais, Taís compartilhou bastidores de sua preparação para o momento e falou sobre a emoção de desfilar ao lado de artistas consagradas. Já o terceiro ano que a atriz desfila com a L’Oréal Paris na Semana de Moda de Paris. “Eu tô aqui, na fila pra entrar pro ensaio do desfile em Paris, atrás de Viola [Davis], Helen Mirren, Jane Fonda vindo ali… E aí eu vejo todas essas mulheres e falo: só mulher f*dona, hein?”, ressaltou. 

Em entrevista a Quem, ela também falou sobre a emoção de estar ao lado de referências mundiais. "Eu fico igual jogo de tênis [olhando de um lado para o outro] a Adoro ficar nos bastidores olhando essas mulheres, então não dá para ser normal. Estou sempre muito feliz e emocionada de estar ali", disse. 

Veja vídeo:

Leia mais

Imagem - Simone Mendes contrai mesma doença do filho e esposo da cantora faz alerta: ‘Somente eu escapei’

Simone Mendes contrai mesma doença do filho e esposo da cantora faz alerta: ‘Somente eu escapei’

Imagem - FOTO: Zé Felipe e Ana Castela surgem de mãos dadas no Pantanal

FOTO: Zé Felipe e Ana Castela surgem de mãos dadas no Pantanal

Imagem - Marco Aurélio consegue fugir? Desfecho de ‘Vale Tudo’ promete surpreender

Marco Aurélio consegue fugir? Desfecho de ‘Vale Tudo’ promete surpreender

Tags:

Moda Paris

Mais recentes

Imagem - Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana

Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana
Imagem - Simone Mendes contrai mesma doença do filho e esposo da cantora faz alerta: ‘Somente eu escapei’

Simone Mendes contrai mesma doença do filho e esposo da cantora faz alerta: ‘Somente eu escapei’
Imagem - FOTO: Zé Felipe e Ana Castela surgem de mãos dadas no Pantanal

FOTO: Zé Felipe e Ana Castela surgem de mãos dadas no Pantanal

MAIS LIDAS

Imagem - Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios
01

Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios

Imagem - Bebidas adulteradas com metanol já mataram mais de 60 pessoas na Bahia; relembre
02

Bebidas adulteradas com metanol já mataram mais de 60 pessoas na Bahia; relembre

Imagem - Casamento às Cegas 50+: Rivo assume namoro com 'gêmea' de Lica após abandonar noiva na lua de mel
03

Casamento às Cegas 50+: Rivo assume namoro com 'gêmea' de Lica após abandonar noiva na lua de mel

Imagem - Olha a sorte chegando! 3 signos que vão se dar bem nesta semana
04

Olha a sorte chegando! 3 signos que vão se dar bem nesta semana