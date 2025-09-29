DIVA

VÍDEO: Taís Araújo desfila na abertura da Semana de Moda de Paris

Atriz participou de desfile da L’Oréal ao lado de importantes artistas mulheres de todo o mundo

Elis Freire

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 20:31

Taís Araújo no Le Défilé da L'Oréal Paris Crédito: Reprodução / YouTube

No ar como Raquel em "Vale Tudo", Taís Araújo ganhou as passarelas da Semana de Moda de Paris. A atriz foi um dos destaques do desfile de abertura realizado nesta segunda-feira (29), no Hôtel de Ville, em Paris, representando as mulheres brasileiras. Itinerante, o importante evento de moda ocupa desta vez o edifício histórico que foi palco de momentos marcantes da Revolução Francesa e hoje funciona como a prefeitura da capital.

Convidada da L’Oréal Paris, Taís dividiu a passarela com nomes de peso como Viola Davis, Jane Fonda, Eva Longoria e Kendall Jenner. Anitta, que costuma acompanhar grandes desfiles da primeira fila participou do momento como atração musical do desfile da marca que teve o nome "Le Défilé".

Nas redes sociais, Taís compartilhou bastidores de sua preparação para o momento e falou sobre a emoção de desfilar ao lado de artistas consagradas. Já o terceiro ano que a atriz desfila com a L’Oréal Paris na Semana de Moda de Paris. “Eu tô aqui, na fila pra entrar pro ensaio do desfile em Paris, atrás de Viola [Davis], Helen Mirren, Jane Fonda vindo ali… E aí eu vejo todas essas mulheres e falo: só mulher f*dona, hein?”, ressaltou.

Em entrevista a Quem, ela também falou sobre a emoção de estar ao lado de referências mundiais. "Eu fico igual jogo de tênis [olhando de um lado para o outro] a Adoro ficar nos bastidores olhando essas mulheres, então não dá para ser normal. Estou sempre muito feliz e emocionada de estar ali", disse.