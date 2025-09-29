Marco Aurélio consegue fugir? Desfecho de ‘Vale Tudo’ promete surpreender

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 19:05
Quando a reta final de Vale Tudo se aproxima, o destino de Marco Aurélio (Alexandre Nero) virou tema de especulação entre os fãs — e uma cena recente indica que sua fuga do país pode seguir um rumo inesperado.
Marco Aurélio em Vale Tudo
Segundo spoilers divulgados, Marco Aurélio tenta fugir do Brasil a bordo de um jato particular. No entanto, a expectativa de sucesso é logo frustrada: em pleno ar, ele é interceptado e levado à força pela polícia.
Mesmo assim, nos capítulos finais, o personagem aparece em casa — levantando hipóteses de que ele não ficará preso por muito tempo ou que encontrará uma brecha para escapar da punição permanentemente.
Antes dos desdobramentos finais, Marco Aurélio e Leila (Carolina Dieckmann) planejarão um sumiço dramático, mas ele acaba recuando e volta a assumir o comando da TCA, implicando que parte da trama ainda reserva surpresas.
Enquanto isso, Freitas (Luís Lobianco), seu braço direito até então fiel, decide que já não pode seguir como um peão do jogo sombrio de poder e arma um plano para se desvincular de Marco Aurélio silenciosamente.