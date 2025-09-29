CONFIRA

Marco Aurélio consegue fugir? Desfecho de ‘Vale Tudo’ promete surpreender

Novela chega na reta final com várias mudanças

Felipe Sena

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 19:05

Marco Aurélio assume a TCA após morte de Odete em Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

Quando a reta final de Vale Tudo se aproxima, o destino de Marco Aurélio (Alexandre Nero) virou tema de especulação entre os fãs — e uma cena recente indica que sua fuga do país pode seguir um rumo inesperado.

Segundo spoilers divulgados, Marco Aurélio tenta fugir do Brasil a bordo de um jato particular. No entanto, a expectativa de sucesso é logo frustrada: em pleno ar, ele é interceptado e levado à força pela polícia.

Mesmo assim, nos capítulos finais, o personagem aparece em casa — levantando hipóteses de que ele não ficará preso por muito tempo ou que encontrará uma brecha para escapar da punição permanentemente.

Antes dos desdobramentos finais, Marco Aurélio e Leila (Carolina Dieckmann) planejarão um sumiço dramático, mas ele acaba recuando e volta a assumir o comando da TCA, implicando que parte da trama ainda reserva surpresas.