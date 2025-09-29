Acesse sua conta
Marco Aurélio consegue fugir? Desfecho de ‘Vale Tudo’ promete surpreender

Novela chega na reta final com várias mudanças

  Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 19:05

Marco Aurélio assume a TCA após morte de Odete em Vale Tudo
Marco Aurélio assume a TCA após morte de Odete em Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

Quando a reta final de Vale Tudo se aproxima, o destino de Marco Aurélio (Alexandre Nero) virou tema de especulação entre os fãs — e uma cena recente indica que sua fuga do país pode seguir um rumo inesperado.

Marco Aurélio por Reprodução
Marco Aurélio (Alexandre Nero) em Vale Tudo por TV Globo/Reprodução
Marco Aurélio e Leila  por Reprodução
Leila e Marco Aurélio em Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
Renato cede à pressão e começa a lavar dinheiro com Marco Aurélio para salvar a Tomorrow por Reprodução
Odete (Debora Bloch), Maria de Fátima (Bella Campos) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) por Reprodução
Mário Sérgio firmou aliança com Marco Aurélio por Reprodução
Ivan e Marco Aurélio por Reprodução
Reginaldo Faria e Alexandre Nero interpretam Marco Aurélio em diferentes versões da novela por Reprodução
Segundo spoilers divulgados, Marco Aurélio tenta fugir do Brasil a bordo de um jato particular. No entanto, a expectativa de sucesso é logo frustrada: em pleno ar, ele é interceptado e levado à força pela polícia.

Mesmo assim, nos capítulos finais, o personagem aparece em casa — levantando hipóteses de que ele não ficará preso por muito tempo ou que encontrará uma brecha para escapar da punição permanentemente.

Antes dos desdobramentos finais, Marco Aurélio e Leila (Carolina Dieckmann) planejarão um sumiço dramático, mas ele acaba recuando e volta a assumir o comando da TCA, implicando que parte da trama ainda reserva surpresas.

Enquanto isso, Freitas (Luís Lobianco), seu braço direito até então fiel, decide que já não pode seguir como um peão do jogo sombrio de poder e arma um plano para se desvincular de Marco Aurélio silenciosamente.

