TELEVISÃO

Afonso vai tomar decisão drástica após descoberta sobre Leonardo em Vale Tudo

Família Roitman vai se reunir na casa de Celina (Malu Galli)

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 10:42

Afonso (Humberto Carrão) em Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

Afonso (Humberto Carrão) tomará uma decisão drástica sobre Odete Roitman (Debora Bloch) nos próximos capítulos de "Vale Tudo". Tudo começará quando a família descobrir que Leonardo (Guilherme Magon) está vivo. Heleninha (Paolla Oliveira), então, convocará uma reunião na casa de Celina (Malu Galli).

No encontro, cada integrante da família contar sua versão sobre o que aconteceu no dia do acidente de carro de Leonardo. Heleninha contará do que se lembra do episódio e se revoltará com a mãe por tê-la culpado pela suposta morte do gêmeo.

Afonso enfrenta câncer em "Vale Tudo" 1 de 5

Já Afonso ficará ainda mais indignado. Em tratamento contra uma leucemia, ele descobrirá que Odete sabia que Leonardo tem a medula compatível para uma doação de medula óssea. Ele romperá com a mãe completamente: "Eu não sou mais seu filho".

Na última quarta-feira (24), a produção do remake de Vale Tudo gravou cenas da morte da vilã no luxuoso Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Nas imagens registradas pelos fotógrafos, bombeiros aparecem retirando o corpo da personagem em uma maca coberta por saco preto, simulando o assassinato