Afonso vai tomar decisão drástica após descoberta sobre Leonardo em Vale Tudo

Família Roitman vai se reunir na casa de Celina (Malu Galli)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 10:42

Afonso (Humberto Carrão) em Vale Tudo
Afonso (Humberto Carrão) em Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

Afonso (Humberto Carrão) tomará uma decisão drástica sobre Odete Roitman (Debora Bloch) nos próximos capítulos de "Vale Tudo". Tudo começará quando a família descobrir que Leonardo (Guilherme Magon) está vivo. Heleninha (Paolla Oliveira), então, convocará uma reunião na casa de Celina (Malu Galli).

No encontro, cada integrante da família contar sua versão sobre o que aconteceu no dia do acidente de carro de Leonardo. Heleninha contará do que se lembra do episódio e se revoltará com a mãe por tê-la culpado pela suposta morte do gêmeo. 

Afonso enfrenta câncer em "Vale Tudo"

Afonso aparece com três mãos em Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
Afonso em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo
Afonso em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo
Afonso em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo
Afonso em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo
1 de 5
Afonso aparece com três mãos em Vale Tudo por Reprodução/TV Globo

Já Afonso ficará ainda mais indignado. Em tratamento contra uma leucemia, ele descobrirá que Odete sabia que Leonardo tem a medula compatível para uma doação de medula óssea. Ele romperá com a mãe completamente: "Eu não sou mais seu filho".

Na última quarta-feira (24), a produção do remake de Vale Tudo gravou cenas da morte da vilã no luxuoso Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Nas imagens registradas pelos fotógrafos, bombeiros aparecem retirando o corpo da personagem em uma maca coberta por saco preto, simulando o assassinato

Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman

César se casou com Odete e pode matar a ricaça para tentar ficar com a herança por Reprodução / Globo
Marco Aurélio vai levar um tiro e desconfiará que Odete estará por trás do atentado por Reprodução
Solange (Alice Wegmann) tem péssima relação com Odete por Reprodução
Leonardo (Guilherme Magon) é um dos mais cotados para matar Odete, já que a ricaça renegou o filho durante anos por Reprodução
Na trama original, Leila é quem mata Odete por engano por Reprodução/TV Globo
Celina foi usada diversas vezes por Odete por Reprodução
Heleninha Roitman pode matar a mãe após a ricaça ter feito a filha acreditar que matou o irmão gêmeo, Leonardo por Reprodução/Globo
1 de 7
César se casou com Odete e pode matar a ricaça para tentar ficar com a herança por Reprodução / Globo

