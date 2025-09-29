Acesse sua conta
‘Vale Tudo’: Família Roitman relembra Leonardo e descobre quem foi enterrado em seu lugar

Trama chega na reta final com revelações

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 17:48

Trama chega ao fim em poucas semanas
Trama chega ao fim em poucas semanas Crédito: Divulgação | Globo

“Vale Tudo” chega na reta final com várias reviravoltas e desfechos tensos que prometem deixar o público surpreso nos próximos dias. Entre uma das cenas previstas para a antepenúltima semana está a volta de Leonardo (Guilherme Magon), dado como morto por Odete Roitman (Débora Bloch), criando um clima de tensão no núcleo familiar dos Roitman.

Guilherme Magon, o Leonardo de "Vale Tudo"

Leonardo (Guilherme Magon) em "Vale Tudo" por Reprodução
Ana Clara (Samantha Jones) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' por Reprodução
Ana Clara (Samantha Jones) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' por Reprodução
Guilherme Magon, o Leonardo de "Vale Tudo" por Reprodução/Redes Sociais
Ana Clara (Samantha Jones) se casa com Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' por Reprodução
Ana Clara (Samantha Jones) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' por Reprodução
Guilherme Magon por Reprodução/Redes Sociais
Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' por Reprodução
Ana Clara (Samantha Jones) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' por Reprodução
Guilherme Magon por Reprodução/Redes Sociais
Odete Roitman e Leonardo por Reprodução/TV Globo
Odete Roitman e Leonardo por Reprodução/TV Globo
Odete Roitman e Leonardo por Reprodução/TV Globo
Guilherme Magon por Reprodução/Redes Sociais
Com a volta do primogênito da vilã, a família vai descobrir o grande segredo de Odete e vão entender finalmente o que aconteceu na noite do acidente. Diferente da versão de 1988, na trama atual Leonardo não está morto.

Odete pagava Nise (Teca Pereira) para que cuidasse do filho em um casebre afastado de todos. Contudo, a morte da cuidadora, sua neta, Ana Clara (Samantha Jones) começa a cuidar de Leonardo e só traz problemas para a megera.

Após muitas chantagens, nesta semana Odete dará um fim na mocinha. A expectativa é que Leonardo retorne em um jantar na mansão de Celina (Malu Galli) e surpreenda a todos, inclusive sua irmã gêmea (Heleninha), colocada pela vilã como culpada pelo acidente que supostamente matou Leonardo.

Contudo, enquanto isso não acontece, será exibida uma cena que mostrará a perspectiva de cada personagem sobre tudo o que aconteceu na noite do acidente, mostrando uma nova faceta do que aconteceu no passado. Inclusive, é aguardada a revelação de quem foi enterrado no lugar do filho de Odete.

