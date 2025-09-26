Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tragédia marca reta final de 'Vale Tudo': três personagens são mortos de forma violenta

Trama chega na reta final

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 16:42

Odete Roitman (Débora Bloch) em
Odete Roitman (Débora Bloch) em "Vale Tudo" Crédito: TV Globo/Reprodução

Na reta final de Vale Tudo, o remake assinado por Manuela Dias vai aumentar o tom dramático — e violento — com o assassinato de três personagens centrais nos próximos capítulos.

Vale Tudo

Poliana e Raquel ficam muito unidos, e relação causa ciúme em Aldeíde por Reprodução
Celina confessa para Afonso que está apreensiva e teme que Ivan se separe de Heleninha por Reprodução
Renato estranha visita de Fátima por Reprodução
Aldeíde confrontará Marco Aurélio novamente na TCA por Reprodução
Ivan se irrita com Heleninha por Reprodução/TV Globo
Heleninha Roitmann volta a beber por Reprodução
1 de 6
Poliana e Raquel ficam muito unidos, e relação causa ciúme em Aldeíde por Reprodução

Leia mais

Imagem - Afonso recebe notícia que pode mudar desfecho em 'Vale Tudo'

Afonso recebe notícia que pode mudar desfecho em 'Vale Tudo'

Imagem - Afonso vai tomar decisão drástica após descoberta sobre Leonardo em Vale Tudo

Afonso vai tomar decisão drástica após descoberta sobre Leonardo em Vale Tudo

Imagem - Resumo de 'Vale Tudo': César corre risco de morrer com remédio envenenado nesta quarta (24)

Resumo de 'Vale Tudo': César corre risco de morrer com remédio envenenado nesta quarta (24)

O primeiro a morrer será Mário Sérgio (interpretado por Thomás Aquino), que tenta tirar fotos para incriminar Odete Roitman (Débora Bloch). Ao ser surpreendido no local onde Odete mantém seu irmão gêmeo Leonardo escondido, Mário acaba sendo morto pela própria vilã.

Em seguida, Ana Clara será vítima de um disparo feito por Odete, ficando gravemente ferida e agonizando até a morte. E, por fim, será a vez de Celina (vivida por Malu Galli) ser assassinada — o crime acontecerá no Copacabana Palace, iniciando a grande trama “quem matou?”, que vai acompanhar o público até o desfecho em 17 de outubro.

Malu Galli comentou sobre a aproximação entre ela e sua personagem: para a atriz, Celina reúne “alegria, força e o desejo de ver o outro feliz”, especialmente em meio ao turbilhão da trama. Ela também revelou que assistiu à versão original da novela e fez comparações entre as Celinas das duas gerações.

Com essas mortes, Vale Tudo promete fechar seu ciclo com clima de suspense e tensão, mantendo o público especulando até o último momento.

Leia mais

Imagem - 7 dicas para turbinar o skincare com a argila vermelha

7 dicas para turbinar o skincare com a argila vermelha

Imagem - 4 receitas de bolo de banana fit para o lanche da tarde

4 receitas de bolo de banana fit para o lanche da tarde

Imagem - 8 mitos e verdades sobre o marca-passo

8 mitos e verdades sobre o marca-passo

Mais recentes

Imagem - ‘Não tenho nada para comentar’, diz Karoline Lima sobre término com jogador Léo Pereira

‘Não tenho nada para comentar’, diz Karoline Lima sobre término com jogador Léo Pereira
Imagem - Veja o ranking de capitais e estados com melhor qualidade de vida no Brasil

Veja o ranking de capitais e estados com melhor qualidade de vida no Brasil
Imagem - Bebê nasce com dois dentes e surpreende família: 'Fiquei perplexo'

Bebê nasce com dois dentes e surpreende família: 'Fiquei perplexo'

MAIS LIDAS

Imagem - Novas imagens e laudo causam reviravolta no caso do ator que morreu após cair de prédio
01

Novas imagens e laudo causam reviravolta no caso do ator que morreu após cair de prédio

Imagem - Casal adota cinco crianças negras para escravizar e é condenado com sentença histórica: 'Inferno diário'
02

Casal adota cinco crianças negras para escravizar e é condenado com sentença histórica: 'Inferno diário'

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil
03

Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil

Imagem - Inmet emite alerta de perigo para 343 cidades baianas; confira lista
04

Inmet emite alerta de perigo para 343 cidades baianas; confira lista