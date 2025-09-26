RETA FINAL!

Tragédia marca reta final de 'Vale Tudo': três personagens são mortos de forma violenta

Trama chega na reta final

Felipe Sena

26 de setembro de 2025

Odete Roitman (Débora Bloch) em "Vale Tudo" Crédito: TV Globo/Reprodução

Na reta final de Vale Tudo, o remake assinado por Manuela Dias vai aumentar o tom dramático — e violento — com o assassinato de três personagens centrais nos próximos capítulos.

O primeiro a morrer será Mário Sérgio (interpretado por Thomás Aquino), que tenta tirar fotos para incriminar Odete Roitman (Débora Bloch). Ao ser surpreendido no local onde Odete mantém seu irmão gêmeo Leonardo escondido, Mário acaba sendo morto pela própria vilã.

Em seguida, Ana Clara será vítima de um disparo feito por Odete, ficando gravemente ferida e agonizando até a morte. E, por fim, será a vez de Celina (vivida por Malu Galli) ser assassinada — o crime acontecerá no Copacabana Palace, iniciando a grande trama “quem matou?”, que vai acompanhar o público até o desfecho em 17 de outubro.

Malu Galli comentou sobre a aproximação entre ela e sua personagem: para a atriz, Celina reúne “alegria, força e o desejo de ver o outro feliz”, especialmente em meio ao turbilhão da trama. Ela também revelou que assistiu à versão original da novela e fez comparações entre as Celinas das duas gerações.