Resumo de 'Vale Tudo': César corre risco de morrer com remédio envenenado nesta quarta (24)

Novela traz tensão com plano de Odete Roitman e revelações sobre o passado de Sarita.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 20:15

César quase cai em armadilha de Odete Roitman em Vale Tudo Crédito: Reprodução

O capítulo de Vale Tudo desta quarta-feira (24) promete fortes emoções. César (Cauã Reymond) quase cai na armadilha de Odete Roitman (Debora Bloch), que adulterou o remédio de Marco Aurélio (Alexandre Nero). Apesar da tensão, o personagem não chega a ingerir o comprimido envenenado, evitando uma tragédia.

Enquanto isso, Sarita (atriz não informada) tem sua vida transformada após Cecília (Maeve Jinkings) contar a Laís (Lorena Lima) que a jovem tem o direito de conhecer o pai biológico. A revelação, feita a partir de informações de um advogado, promete mexer com os rumos da família.

Vale Tudo: Casamento de César e Odete Roitaman

Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
1 de 8
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo

Já no Rio de Janeiro, Afonso (Humberto Carrão) finalmente recebe uma boa notícia: o médico Fernando informa que seu corpo está reagindo de forma positiva à quimioterapia. Ao lado de Solange (Alice Wegmann), ele volta a ter esperança na recuperação.

Na Vila Isabel, a trama se volta para momentos de romance e tensão. Pascoal declara seu amor por Gilda (Letícia Vieira), e Lucimar (Ingrid Gaigher) e Vasco (Thiago Martins) fecham uma viagem de lua de mel com Vilma (Letícia Lima), sem desconfiar que estão caindo em um golpe.

Para fechar o capítulo, Maria de Fátima (Bella Campos) incentiva Ana Clara (Samantha Jones) a explorar ainda mais Odete Roitman, aumentando a pressão sobre a vilã.

Tags:

tv Globo Novelas Vale Tudo

