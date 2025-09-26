Acesse sua conta
‘Cadê a barriga?’: falha em cena com Solange em ‘Vale Tudo’ viraliza; veja momento

Outras falhas já foram observadas na trama escrita por Manuela Dias

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 16:57

Público sentiu falta de algo muito importante
Público sentiu falta de algo muito importante Crédito: Reprodução | TV

A novela Vale Tudo voltou a ser alvo de críticas do público nesta quinta-feira (25). Uma cena envolvendo Solange Duprat (Alice Wegmann), grávida de gêmeos, gerou grande repercussão ao exibir um descuido: a personagem aparece sem a barriga em uma sequência no hospital ao lado de Afonso (Humberto Carrão).

Tragédia marca reta final de 'Vale Tudo': três personagens são mortos de forma violenta

Afonso recebe notícia que pode mudar desfecho em 'Vale Tudo'

Afonso vai tomar decisão drástica após descoberta sobre Leonardo em Vale Tudo

Cauã Reymond decide se afastar das novelas após Vale Tudo: 'Estou cansado'

'Vale Tudo': Fátima enfrenta queda trágica após morte de Odete; veja destino da vilã

A cena foi percebida quase instantaneamente nas redes sociais como um erro de continuidade. Logo em seguida, um diálogo entre o doutor Fernando (Gilberto Filho) e o casal reforça a gravidade da situação: ele comenta que Solange respondeu melhor à quimioterapia, permitindo mais tempo para encontrar um doador de medula.

Internautas não perdoaram: “Não acredito que esqueceram da barriga da Solange”, comentou um. “Cada erro nessa novela é mais tosco que o outro”, disse outro. “É que ela queria usar essa calça, mas a barriga não coube”, ainda brincou outro seguidor nas redes sociais.

Não é a primeira vez que ‘Vale Tudo’ enfrenta reclamações por falhas técnicas. No mesmo capítulo, usuários lembraram de outro deslize recente: Afonso apareceu com três mãos em uma chamada de vídeo — detalhe que já havia viralizado nas redes.

Nos bastidores, especula-se que as cenas hospitalares foram gravadas em um único dia, o que poderia explicar a falta de cuidado na continuidade da barriga de Solange.

