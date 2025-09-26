ERRO

‘Cadê a barriga?’: falha em cena com Solange em ‘Vale Tudo’ viraliza; veja momento

Outras falhas já foram observadas na trama escrita por Manuela Dias

Felipe Sena

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 16:57

Público sentiu falta de algo muito importante Crédito: Reprodução | TV

A novela Vale Tudo voltou a ser alvo de críticas do público nesta quinta-feira (25). Uma cena envolvendo Solange Duprat (Alice Wegmann), grávida de gêmeos, gerou grande repercussão ao exibir um descuido: a personagem aparece sem a barriga em uma sequência no hospital ao lado de Afonso (Humberto Carrão).

Vale Tudo: Solange e Afonso 1 de 10

A cena foi percebida quase instantaneamente nas redes sociais como um erro de continuidade. Logo em seguida, um diálogo entre o doutor Fernando (Gilberto Filho) e o casal reforça a gravidade da situação: ele comenta que Solange respondeu melhor à quimioterapia, permitindo mais tempo para encontrar um doador de medula.

Internautas não perdoaram: “Não acredito que esqueceram da barriga da Solange”, comentou um. “Cada erro nessa novela é mais tosco que o outro”, disse outro. “É que ela queria usar essa calça, mas a barriga não coube”, ainda brincou outro seguidor nas redes sociais.

Não é a primeira vez que ‘Vale Tudo’ enfrenta reclamações por falhas técnicas. No mesmo capítulo, usuários lembraram de outro deslize recente: Afonso apareceu com três mãos em uma chamada de vídeo — detalhe que já havia viralizado nas redes.

Nos bastidores, especula-se que as cenas hospitalares foram gravadas em um único dia, o que poderia explicar a falta de cuidado na continuidade da barriga de Solange.