NOVELA DAS 9

Boicote? Em 5 horas de ‘Vale Tudo’ por semana, Taís Araújo aparece em apenas 16 minutos

Levantamento mostra que atriz teve tempo de tela mínimo em episódios semanais da novela, gerando especulações sobre possível boicote

Heider Sacramento

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 18:03

Raquel (Taís Araújo) perdeu espaço na reta final da novela Crédito: Fábio Rocha/TV Globo

Na fase final do remake de Vale Tudo, a personagem Raquel, interpretada por Taís Araújo, tem aparecido de forma cada vez mais limitada na tela. Um levantamento da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo atestou que dos capítulos exibidos entre 10 e 18 de setembro a protagonista esteve presente por menos de 17 minutos, com boa parte do tempo dedicada a promover produtos.

Em dois capítulos, nos dias 10 e 17, Raquel não apareceu nem uma vez. O capítulo em que teve maior exposição foi 11 de setembro, com pouco mais de 4 minutos de cena. Ao todo, 13 cenas mostraram a personagem, e cerca de um terço delas incluíram merchandising, destacando marcas como Hapvida e Uber. Por isso, nos bastidores, a personagem tem sido apelidada de “garota do merchan”.

Maria de Fátima e Raquel 1 de 6

Taís Araujo já demonstrou publicamente insatisfação com os rumos da personagem. No fim de agosto, ela comentou que se surpreendeu ao ver Raquel voltando a vender sanduíches na praia, algo ausente na versão original. A atriz afirmou que esperava uma representação mais rica e diversa para mulheres negras na novela.