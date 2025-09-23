Acesse sua conta
Após assumir ser gay, cantor choca fãs ao simular ‘banheirão’ em novo clipe; veja vídeo

A prévia do videoclipe viralizou nas redes sociais e já soma mais de 1,5 milhão de visualizações em poucas horas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 16:45

Khalid ousa em novo clipe e viraliza nas redes
Khalid ousa em novo clipe e viraliza nas redes Crédito: Reprodução/X

O cantor norte-americano Khalid lançou um teaser de seu próximo videoclipe, Out Of Body, e a prévia já viralizou nas redes sociais. Nas imagens, ele aparece em cenas que remetem ao “banheirão”, prática conhecida dentro da cultura queer. O vídeo ultrapassou 700 mil visualizações no X (Twitter) e somou mais de 800 mil no Instagram em apenas três horas.

O termo “banheirão” faz referência a encontros sexuais casuais entre homens em banheiros públicos de shoppings, estações de metrô, rodoviárias, casas noturnas e outros espaços. No teaser, Khalid surge aos beijos com outro homem na pia e, em seguida, deixa uma cabine acompanhado, cercado por várias pessoas.

Khalid revelou sua homossexualidade no fim de 2024, após rumores de um suposto relacionamento com o cantor Hugo D Almonte. “Fui tirado do armário e o mundo continua a girar. Vamos deixar isso claro: eu não tenho vergonha da minha sexualidade. Na verdade, não é da conta de ninguém. Estou bem comigo”, escreveu no X na época.

Teaser de Out Of Body de Khalid

Álbum novo a caminho

Álbum novo a caminho

Out Of Body será o segundo single do álbum After the Sun Goes Down, que chega em 10 de outubro. O primeiro lançamento do projeto foi In Plain Sight, divulgado em agosto.

Com três álbuns no Top 10 da Billboard 200, incluindo Free Spirit (2019) que estreou em 1º lugar, Khalid também acumula 32 músicas na Billboard Hot 100. Entre elas, cinco chegaram ao Top 10, como os sucessos 1-800-273-8255 (com Logic e Alessia Cara), em 2017, e Talk, em 2019. 

Música Cultura Redes Sociais

