Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai

Apresentadora rebateu boatos sobre crise financeira e disse que o pai está feliz com a nova rotina no Rio de Janeiro

Heider Sacramento

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 12:19

Ayrton e Ana Clara participaram do BBB-18 Crédito: Reprodução

Ayrton, ex-participante do Big Brother Brasil e pai da apresentadora Ana Clara, está trabalhando como motorista de aplicativo no Rio de Janeiro. A mudança de profissão levantou rumores de dificuldades financeiras, mas a filha fez questão de esclarecer a situação e defender a escolha do pai.

Em entrevista, Ana Clara desmentiu especulações de que o pai estaria em crise. “Vi muita gente dizendo que meu pai estava com dificuldades e que eu não fazia nada. Não tem nada a ver, Deus me livre. Meus pais sempre foram muito ativos. Acho importante essa iniciativa dele”, afirmou.

Segundo a apresentadora, Ayrton decidiu dirigir por satisfação pessoal. Ele gosta de rodar pela cidade, conversar com passageiros e manter a mente ocupada. “Ser motorista é um trabalho digníssimo. Ele adora. É importante para a cabeça dele. Meu pai é meu maior fã, assiste a tudo que faço e está sempre presente”, destacou.