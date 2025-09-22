Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai

Apresentadora rebateu boatos sobre crise financeira e disse que o pai está feliz com a nova rotina no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 12:19

Ayrton e Ana Clara participaram do BBB-18
Ayrton e Ana Clara participaram do BBB-18 Crédito: Reprodução

Ayrton, ex-participante do Big Brother Brasil e pai da apresentadora Ana Clara, está trabalhando como motorista de aplicativo no Rio de Janeiro. A mudança de profissão levantou rumores de dificuldades financeiras, mas a filha fez questão de esclarecer a situação e defender a escolha do pai.

Em entrevista, Ana Clara desmentiu especulações de que o pai estaria em crise. “Vi muita gente dizendo que meu pai estava com dificuldades e que eu não fazia nada. Não tem nada a ver, Deus me livre. Meus pais sempre foram muito ativos. Acho importante essa iniciativa dele”, afirmou.

Ayrton e Ana Clara

Ayrton e Ana Clara por Reprodução
Ayrton e Ana Clara por Reprodução
Ayrton e Ana Clara por Reprodução
Ayrton e Ana Clara por Reprodução
Ayrton e Ana Clara por Reprodução
Ayrton e Ana Clara por Reprodução
Ayrton e Ana Clara por Reprodução
Ayrton e Ana Clara por Reprodução
1 de 8
Ayrton e Ana Clara por Reprodução

Segundo a apresentadora, Ayrton decidiu dirigir por satisfação pessoal. Ele gosta de rodar pela cidade, conversar com passageiros e manter a mente ocupada. “Ser motorista é um trabalho digníssimo. Ele adora. É importante para a cabeça dele. Meu pai é meu maior fã, assiste a tudo que faço e está sempre presente”, destacou.

Além de comentar sobre o pai, Ana Clara falou da própria trajetória na TV. Atualmente, ela apresenta o programa Estrela da Casa, projeto no qual diz se sentir realizada e preparada para seguir crescendo na televisão.

Leia mais

Imagem - Modelo que perdeu filha de 16 anos já namorou filho de Faustão; relembre história

Modelo que perdeu filha de 16 anos já namorou filho de Faustão; relembre história

Imagem - O que vai acontecer quando Heleninha descobrir que Leonardo está vivo?

O que vai acontecer quando Heleninha descobrir que Leonardo está vivo?

Imagem - Antes de morrer, JP Mantovani emocionou ao revelar encontro com Deus após ver filha nascer

Antes de morrer, JP Mantovani emocionou ao revelar encontro com Deus após ver filha nascer

Tags:

Bbb ana Clara Ayrton E ana Clara

Mais recentes

Imagem - Sozinha e com fome, idosa liga para a polícia e ganha jantar inesperado de dois policiais

Sozinha e com fome, idosa liga para a polícia e ganha jantar inesperado de dois policiais
Imagem - Ator mirim de 'Êta Mundo Melhor!' passa por cirurgia de emergência e pausa gravações

Ator mirim de 'Êta Mundo Melhor!' passa por cirurgia de emergência e pausa gravações
Imagem - Apresentadora de 43 anos morre em tragédia durante aula particular

Apresentadora de 43 anos morre em tragédia durante aula particular

MAIS LIDAS

Imagem - ACM Neto lidera intenções de voto para governo da Bahia, aponta pesquisa
01

ACM Neto lidera intenções de voto para governo da Bahia, aponta pesquisa

Imagem - Concursos na Bahia têm vagas para nível médio e superior; confira
02

Concursos na Bahia têm vagas para nível médio e superior; confira

Imagem - Mulheres denunciam racismo após terem entrada negada em bar na Pituba: 'Doloroso'
03

Mulheres denunciam racismo após terem entrada negada em bar na Pituba: 'Doloroso'

Imagem - Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site
04

Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site