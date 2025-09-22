Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que vai acontecer quando Heleninha descobrir que Leonardo está vivo?

A revelação do irmão gêmeo muda a vida da artista e gera tensão na família Roitman

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 11:05

Heleninha descobre que Leonardo está vivo e tenta matar Odete Roitman
Heleninha descobre que Leonardo está vivo e tenta matar Odete Roitman Crédito: Reprodução

Em Vale Tudo, Heleninha (Paolla Oliveira) encontra Leonardo (Guilherme Magon) vivo, revelando um segredo que Odete (Débora Bloch) manteve oculto por anos. A descoberta promete virar a trama de cabeça para baixo a partir do capítulo de 2 de outubro.

A personagem vai descobrir que seu irmão gêmeo, dado como morto há 13 anos em um acidente, continua vivo, e que sua própria mãe escondeu a verdade, deixando o filho com sequelas graves.

Helena Roitman

Helena Roitman por Reprodução
Helena Roitman por Reprodução
Helena Roitman 2025 (Paola Oliveira) e Helena Roitman 1988 (Renata Sorrah) por Reprodução
Helena Roitman por Reprodução
Helena Roitman por Reprodução
Helena Roitman por Reprodução
Helena Roitman por Reprodução
Helena Roitman por Reprodução
Helena Roitman por Reprodução
1 de 9
Helena Roitman por Reprodução

A revelação ocorre quando Ana Clara, cuidadora de Leonardo, é baleada por Odete e, em um último ato de desespero, envia a localização do irmão para Heleninha. Ao confrontar Leonardo, que vive recluso, Heleninha entra em choque e desaparece por dois dias, deixando família e amigos desesperados.

Quando reaparece, busca apoio em Celina (Malu Galli) e Eugênio (Luis Salem), encontrando refúgio temporário. Porém, a situação se complica: ela decide encarar sua mãe no hotel pouco antes do assassinato de Odete. Com as digitais de Heleninha encontradas na arma, a personagem se torna suspeita, transformando sua dor em um pesadelo ainda maior.

Leia mais

Imagem - Confira quem venceu a primeira Prova de Fogo de ‘A Fazenda 17’ e os quatro peões que foram para a Baia

Confira quem venceu a primeira Prova de Fogo de ‘A Fazenda 17’ e os quatro peões que foram para a Baia

Imagem - Após recusa de Seu Jorge e Chico Buarque, Acadêmicos de Niterói lança samba-enredo em homenagem a Lula

Após recusa de Seu Jorge e Chico Buarque, Acadêmicos de Niterói lança samba-enredo em homenagem a Lula

Imagem - Antes de morrer, JP Mantovani emocionou ao revelar encontro com Deus após ver filha nascer

Antes de morrer, JP Mantovani emocionou ao revelar encontro com Deus após ver filha nascer

Tags:

tv Globo Vale Tudo Heleninha Roitman

Mais recentes

Imagem - Sozinha e com fome, idosa liga para a polícia e ganha jantar inesperado de dois policiais

Sozinha e com fome, idosa liga para a polícia e ganha jantar inesperado de dois policiais
Imagem - Ator mirim de 'Êta Mundo Melhor!' passa por cirurgia de emergência e pausa gravações

Ator mirim de 'Êta Mundo Melhor!' passa por cirurgia de emergência e pausa gravações
Imagem - Apresentadora de 43 anos morre em tragédia durante aula particular

Apresentadora de 43 anos morre em tragédia durante aula particular

MAIS LIDAS

Imagem - ACM Neto lidera intenções de voto para governo da Bahia, aponta pesquisa
01

ACM Neto lidera intenções de voto para governo da Bahia, aponta pesquisa

Imagem - Concursos na Bahia têm vagas para nível médio e superior; confira
02

Concursos na Bahia têm vagas para nível médio e superior; confira

Imagem - Mulheres denunciam racismo após terem entrada negada em bar na Pituba: 'Doloroso'
03

Mulheres denunciam racismo após terem entrada negada em bar na Pituba: 'Doloroso'

Imagem - Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site
04

Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site