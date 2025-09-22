ÚLTIMAS SEMANAS

O que vai acontecer quando Heleninha descobrir que Leonardo está vivo?

A revelação do irmão gêmeo muda a vida da artista e gera tensão na família Roitman

Heider Sacramento

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 11:05

Heleninha descobre que Leonardo está vivo e tenta matar Odete Roitman Crédito: Reprodução

Em Vale Tudo, Heleninha (Paolla Oliveira) encontra Leonardo (Guilherme Magon) vivo, revelando um segredo que Odete (Débora Bloch) manteve oculto por anos. A descoberta promete virar a trama de cabeça para baixo a partir do capítulo de 2 de outubro.

A personagem vai descobrir que seu irmão gêmeo, dado como morto há 13 anos em um acidente, continua vivo, e que sua própria mãe escondeu a verdade, deixando o filho com sequelas graves.

A revelação ocorre quando Ana Clara, cuidadora de Leonardo, é baleada por Odete e, em um último ato de desespero, envia a localização do irmão para Heleninha. Ao confrontar Leonardo, que vive recluso, Heleninha entra em choque e desaparece por dois dias, deixando família e amigos desesperados.