LUTO

Modelo que perdeu filha de 16 anos já namorou filho de Faustão; relembre história

Schynaider Moura viveu namoro de quase dois anos com João Silva, herdeiro de Faustão, e manteve amizade após o término

Heider Sacramento

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 11:50

Schynaider Moura e João Silva Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo piauiense Schynaider Moura vive um momento de dor profunda após a morte da filha mais velha, Anne Marie, aos 16 anos. Conhecida também pelo relacionamento com João Silva, filho de Faustão, a artista já havia exposto nas redes sociais a luta da adolescente pela vida após um transplante de coração.

Schynaider ganhou destaque além das passarelas ao assumir romance com João Silva em 2022. O casal ficou junto por quase dois anos e terminou em 2023, mantendo laços de amizade e respeito. João, atualmente com 21 anos, segue carreira na televisão e apresenta o Programa do João.

Anne faleceu três anos após receber um transplante cardíaco, cirurgia que deu à jovem mais tempo de vida e foi celebrada pela mãe como “um milagre”. O falecimento foi confirmado pelo empresário Álvaro Garnero, tio da adolescente, que publicou uma homenagem nas redes sociais. Além dela, Schynaider é mãe de Elle Marie e Gioe Marie.