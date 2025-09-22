Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Modelo que perdeu filha de 16 anos já namorou filho de Faustão; relembre história

Schynaider Moura viveu namoro de quase dois anos com João Silva, herdeiro de Faustão, e manteve amizade após o término

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 11:50

Schynaider Moura e João Silva
Schynaider Moura e João Silva Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo piauiense Schynaider Moura vive um momento de dor profunda após a morte da filha mais velha, Anne Marie, aos 16 anos. Conhecida também pelo relacionamento com João Silva, filho de Faustão, a artista já havia exposto nas redes sociais a luta da adolescente pela vida após um transplante de coração.

Schynaider ganhou destaque além das passarelas ao assumir romance com João Silva em 2022. O casal ficou junto por quase dois anos e terminou em 2023, mantendo laços de amizade e respeito. João, atualmente com 21 anos, segue carreira na televisão e apresenta o Programa do João.

Schynaider Moura e João Silva

Schynaider Moura e João Silva por Reprodução/Instagram
Schynaider Moura e João Silva por Reprodução/Instagram
Schynaider Moura e João Silva por Reprodução/Instagram
Schynaider Moura e João Silva por Reprodução/Instagram
Schynaider Moura e João Silva por Reprodução/Instagram
Schynaider Moura e João Silva por Reprodução/Instagram
Schynaider Moura e João Silva por Reprodução/Instagram
Schynaider Moura e João Silva por Reprodução/Instagram
1 de 8
Schynaider Moura e João Silva por Reprodução/Instagram

Anne faleceu três anos após receber um transplante cardíaco, cirurgia que deu à jovem mais tempo de vida e foi celebrada pela mãe como “um milagre”. O falecimento foi confirmado pelo empresário Álvaro Garnero, tio da adolescente, que publicou uma homenagem nas redes sociais. Além dela, Schynaider é mãe de Elle Marie e Gioe Marie.

Nascida em Teresina, no Piauí, Schynaider Moura, de 37 anos, conquistou visibilidade internacional após vencer o Elite Model Look Brasil em 2001, chegando ao quarto lugar na final mundial na França. Recentemente, emocionou seguidores ao agradecer a família doadora que possibilitou o transplante da filha e reforçar a importância da solidariedade para salvar vidas.

Leia mais

Imagem - O que vai acontecer quando Heleninha descobrir que Leonardo está vivo?

O que vai acontecer quando Heleninha descobrir que Leonardo está vivo?

Imagem - Confira quem venceu a primeira Prova de Fogo de ‘A Fazenda 17’ e os quatro peões que foram para a Baia

Confira quem venceu a primeira Prova de Fogo de ‘A Fazenda 17’ e os quatro peões que foram para a Baia

Imagem - Após recusa de Seu Jorge e Chico Buarque, Acadêmicos de Niterói lança samba-enredo em homenagem a Lula

Após recusa de Seu Jorge e Chico Buarque, Acadêmicos de Niterói lança samba-enredo em homenagem a Lula

Tags:

Morte Romance Filho de Faustão

Mais recentes

Imagem - Apresentadora de 43 anos morre em tragédia durante aula particular

Apresentadora de 43 anos morre em tragédia durante aula particular
Imagem - Quem é Schynaider Moura, modelo que perdeu a filha de 16 anos

Quem é Schynaider Moura, modelo que perdeu a filha de 16 anos
Imagem - Schynaider Moura fala pela primeira vez após perder filha de 16 anos: 'A morte não é nada'

Schynaider Moura fala pela primeira vez após perder filha de 16 anos: 'A morte não é nada'

MAIS LIDAS

Imagem - ACM Neto lidera intenções de voto para governo da Bahia, aponta pesquisa
01

ACM Neto lidera intenções de voto para governo da Bahia, aponta pesquisa

Imagem - Concursos na Bahia têm vagas para nível médio e superior; confira
02

Concursos na Bahia têm vagas para nível médio e superior; confira

Imagem - Mulheres denunciam racismo após terem entrada negada em bar na Pituba: 'Doloroso'
03

Mulheres denunciam racismo após terem entrada negada em bar na Pituba: 'Doloroso'

Imagem - Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site
04

Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site