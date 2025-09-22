Modelo que perdeu filha de 16 anos já namorou filho de Faustão; relembre história

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 11:50
A modelo piauiense Schynaider Moura vive um momento de dor profunda após a morte da filha mais velha, Anne Marie, aos 16 anos. Conhecida também pelo relacionamento com João Silva, filho de Faustão, a artista já havia exposto nas redes sociais a luta da adolescente pela vida após um transplante de coração.
Schynaider ganhou destaque além das passarelas ao assumir romance com João Silva em 2022. O casal ficou junto por quase dois anos e terminou em 2023, mantendo laços de amizade e respeito. João, atualmente com 21 anos, segue carreira na televisão e apresenta o Programa do João.
Schynaider Moura e João Silva
Anne faleceu três anos após receber um transplante cardíaco, cirurgia que deu à jovem mais tempo de vida e foi celebrada pela mãe como “um milagre”. O falecimento foi confirmado pelo empresário Álvaro Garnero, tio da adolescente, que publicou uma homenagem nas redes sociais. Além dela, Schynaider é mãe de Elle Marie e Gioe Marie.
Nascida em Teresina, no Piauí, Schynaider Moura, de 37 anos, conquistou visibilidade internacional após vencer o Elite Model Look Brasil em 2001, chegando ao quarto lugar na final mundial na França. Recentemente, emocionou seguidores ao agradecer a família doadora que possibilitou o transplante da filha e reforçar a importância da solidariedade para salvar vidas.