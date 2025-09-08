Justiça bloqueia passaporte de empresário acusado de racismo contra Taís Araújo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 13:43
A Justiça de São Paulo determinou a apreensão e o bloqueio do passaporte do empresário Celso Henrique de Oliveira Yamashita, acusado de racismo contra a atriz Taís Araújo em 2022. A decisão foi divulgada pela coluna de Rogério Gentile.
Na época, Yamashita se irritou com um vídeo em que a atriz criticava o ex-presidente Jair Bolsonaro e escreveu em um grupo de WhatsApp: “É uma infeliz. Maldita Princesa Isabel”. A fala resultou em denúncia do Ministério Público, depois que um morador encaminhou a mensagem à Promotoria, que requisitou a abertura de investigação policial.
Taís Araujo
Segundo a promotora Vanessa Santa Terra, o comentário representou uma reprovação à Lei Áurea, “dando a entender que, se a lei não tivesse sido aprovada, a pessoa negra, escravizada por mais de 350 anos no Brasil, não poderia emitir sua opinião”.
O empresário alegou, em 2022, que se tratava de uma “brincadeira” e chamou o denunciante de “desocupado” em sua defesa.
O processo penal foi oficialmente aberto em julho de 2024, mas até agora a Justiça não conseguiu citar Yamashita pessoalmente. Por esse motivo, o juiz determinou o bloqueio do passaporte, após pedido do promotor Fabio Miskulim.
“O réu continua em local incerto e não sabido, mas há notícias de que, frequentemente, vai e volta do Japão”, afirmou o promotor. A medida busca impedir que o empresário entre ou deixe o Brasil antes de ser citado no processo.