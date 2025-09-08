Acesse sua conta
Justiça bloqueia passaporte de empresário acusado de racismo contra Taís Araújo

Decisão foi tomada após dificuldade em citar Celso Henrique de Oliveira Yamashita, que estaria viajando ao Japão

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 13:43

A Justiça de São Paulo determinou a apreensão e o bloqueio do passaporte do empresário Celso Henrique de Oliveira Yamashita, acusado de racismo contra a atriz Taís Araújo em 2022. A decisão foi divulgada pela coluna de Rogério Gentile.

Na época, Yamashita se irritou com um vídeo em que a atriz criticava o ex-presidente Jair Bolsonaro e escreveu em um grupo de WhatsApp: “É uma infeliz. Maldita Princesa Isabel”. A fala resultou em denúncia do Ministério Público, depois que um morador encaminhou a mensagem à Promotoria, que requisitou a abertura de investigação policial.

Segundo a promotora Vanessa Santa Terra, o comentário representou uma reprovação à Lei Áurea, “dando a entender que, se a lei não tivesse sido aprovada, a pessoa negra, escravizada por mais de 350 anos no Brasil, não poderia emitir sua opinião”.

O empresário alegou, em 2022, que se tratava de uma “brincadeira” e chamou o denunciante de “desocupado” em sua defesa.

O processo penal foi oficialmente aberto em julho de 2024, mas até agora a Justiça não conseguiu citar Yamashita pessoalmente. Por esse motivo, o juiz determinou o bloqueio do passaporte, após pedido do promotor Fabio Miskulim.

“O réu continua em local incerto e não sabido, mas há notícias de que, frequentemente, vai e volta do Japão”, afirmou o promotor. A medida busca impedir que o empresário entre ou deixe o Brasil antes de ser citado no processo.

