TELEVISÃO

Autora de Vale Tudo cogita mudança polêmica na morte de Odete Roitman

Ideia tem crescido nos bastidores da novela, mas pode irritar público

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 13:23

Odete Roitman (Débora Bloch) em "Vale Tudo" Crédito: TV Globo/Reprodução

A versão original de "Vale Tudo", de 1988, teve um dos maiores mistérios da teledramaturgia brasileira: quem matou Odete Roitman? A pergunta parou o país na época, e a expectativa era que o remake da novela criasse a mesma tensão nos dias atuais. Mas o assassinato da dona da TCA pode não acontecer na trama de Manuela Dias.

Nos próximos capítulos, a ricaça interpretada por Débora Bloch será alvo de um atentado à bala. Vários suspeitos vão ser mostrados ao público, incluindo Marco Aurélio (Alexandre Nero) - que, dias antes, também sofrerá um ataque e levará um tiro.

Outra suspeita é Maria de Fátima (Bella Campos), após Odete ameaçar cortar a mesada dela caso ela continue se encontrando com Ana Clara (Samantha Jones), cuidadora de seu filho Leonardo (Guilherme Magon). César, por sua vez, entra na lista depois que descobrir que seu contrato de casamento com a ricaça prevê que ele herde 50% do Grupo TCA em caso de morte da esposa.

A cena, porém, ainda não será o famoso assassinato da vilã. E, nos bastidores da trama, cresce a ideia de que Odete não vai morrer. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, há duas possibilidades para um desfecho do tipo.