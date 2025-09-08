Acesse sua conta
Autora de Vale Tudo cogita mudança polêmica na morte de Odete Roitman

Ideia tem crescido nos bastidores da novela, mas pode irritar público

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 13:23

Odete Roitman (Débora Bloch) em
Odete Roitman (Débora Bloch) em "Vale Tudo" Crédito: TV Globo/Reprodução

A versão original de "Vale Tudo", de 1988, teve um dos maiores mistérios da teledramaturgia brasileira: quem matou Odete Roitman? A pergunta parou o país na época, e a expectativa era que o remake da novela criasse a mesma tensão nos dias atuais. Mas o assassinato da dona da TCA pode não acontecer na trama de Manuela Dias.

Nos próximos capítulos, a ricaça interpretada por Débora Bloch será alvo de um atentado à bala. Vários suspeitos vão ser mostrados ao público, incluindo Marco Aurélio (Alexandre Nero) - que, dias antes, também sofrerá um ataque e levará um tiro. 

Outra suspeita é Maria de Fátima (Bella Campos), após Odete ameaçar cortar a mesada dela caso ela continue se encontrando com Ana Clara (Samantha Jones), cuidadora de seu filho Leonardo (Guilherme Magon). César, por sua vez, entra na lista depois que descobrir que seu contrato de casamento com a ricaça prevê que ele herde 50% do Grupo TCA em caso de morte da esposa.

Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman

César se casou com Odete e pode matar a ricaça para tentar ficar com a herança por Reprodução / Globo
Marco Aurélio vai levar um tiro e desconfiará que Odete estará por trás do atentado por Reprodução
Solange (Alice Wegmann) tem péssima relação com Odete por Reprodução
Leonardo (Guilherme Magon) é um dos mais cotados para matar Odete, já que a ricaça renegou o filho durante anos por Reprodução
Na trama original, Leila é quem mata Odete por engano por Reprodução/TV Globo
Celina foi usada diversas vezes por Odete por Reprodução
Heleninha Roitman pode matar a mãe após a ricaça ter feito a filha acreditar que matou o irmão gêmeo, Leonardo por Reprodução/Globo
1 de 7
César se casou com Odete e pode matar a ricaça para tentar ficar com a herança por Reprodução / Globo

A cena, porém, ainda não será o famoso assassinato da vilã. E, nos bastidores da trama, cresce a ideia de que Odete não vai morrer. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, há duas possibilidades para um desfecho do tipo. 

Entre as alternativas que circulam na equipe, está a de que Maria de Fátima (Bella Campos) seja assassinada no lugar da ex-sogra. Já a outra ideia é que Odete simule a própria morte e fuja do Brasil milionária ao lado de César.

