VÍDEO: Silva 'surta' e ofende três cantoras famosas durante show

MetrópoIes
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 12:23
O cantor Silva viralizou após criticar a influenciadora Virginia Fonseca durante apresentação em Brasília neste domingo (7/9). Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que ele manda a influenciadora “se foder” e critica as atitudes dela envolvendo plataformas de apostas on-line.
A situação viralizou no X, antigo Twitter, e motivou uma série de manifestações de fãs. Enquanto alguns riram da situação, outros não entenderam os motivos que fizeram o cantor tecer as críticas. Além de Virginia, Luisa Sonza, Paula Lavigne e Serginho Groisman também foram mencionados por ele na apresentação.