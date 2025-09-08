'VÁ SE F*DER'

VÍDEO: Silva 'surta' e ofende três cantoras famosas durante show

A situação chocou e gerou uma série de manifestações de fãs

MetrópoIes

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 12:23

Silva Crédito: Divulgação

O cantor Silva viralizou após criticar a influenciadora Virginia Fonseca durante apresentação em Brasília neste domingo (7/9). Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que ele manda a influenciadora “se foder” e critica as atitudes dela envolvendo plataformas de apostas on-line.



