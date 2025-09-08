Acesse sua conta
Odete Roitman vai sofrer atentado em Vale Tudo; veja data, suspeitos e outros detalhes

Sequência será mais uma mudança em relação à versão original da novela

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11:30

Odete Roitman (Debora Bloch) em
Odete Roitman (Debora Bloch) em "Vale Tudo" Crédito: Fábio Rocha/TV Globo

Odete Roitman (Debora Bloch) vai sofrer um atentado nos próximos capítulos de "Vale Tudo". A sequência marcará mais uma mudança em relação à versão original da novela, de 1988, e acontecerá enquanto a ricaça estiver dirigindo. A cena está prevista para ir ao ar no dia 20 de setembro.

De acordo com a Folha de S. Paulo, a sequência já foi gravada, e mostrará Odete sofrendo uma tentativa de assassinato à bala. Vários suspeitos vão ser mostrados ao público. Um dos autores do crime poderá ser Marco Aurélio (Alexandre Nero), já que, dias antes, ele também sofrerá um ataque e levará um tiro.

Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman

César se casou com Odete e pode matar a ricaça para tentar ficar com a herança por Reprodução / Globo
Marco Aurélio vai levar um tiro e desconfiará que Odete estará por trás do atentado por Reprodução
Solange (Alice Wegmann) tem péssima relação com Odete por Reprodução
Leonardo (Guilherme Magon) é um dos mais cotados para matar Odete, já que a ricaça renegou o filho durante anos por Reprodução
Na trama original, Leila é quem mata Odete por engano por Reprodução/TV Globo
Celina foi usada diversas vezes por Odete por Reprodução
Heleninha Roitman pode matar a mãe após a ricaça ter feito a filha acreditar que matou o irmão gêmeo, Leonardo por Reprodução/Globo
1 de 7
César se casou com Odete e pode matar a ricaça para tentar ficar com a herança por Reprodução / Globo

Outra suspeita é Maria de Fátima (Bella Campos), já que Odete ameaçará cortar a mesada dela caso ela continue se encontrando com Ana Clara (Samantha Jones), cuidadora de seu filho Leonardo (Guilherme Magon). César, por sua vez, entra na lista depois que descobrir que seu contrato de casamento com a ricaça prevê que ele herde 50% do Grupo TCA em caso de morte da esposa.

A cena, porém, ainda não será o famosos assassinato da dona da TCA, segundo a Folha de S. Paulo. A própria Globo não cita a morte de Odete, afirmando apenas se tratar de um atentado.

