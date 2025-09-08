TELEVISÃO

Odete Roitman vai sofrer atentado em Vale Tudo; veja data, suspeitos e outros detalhes

Sequência será mais uma mudança em relação à versão original da novela

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11:30

Odete Roitman (Debora Bloch) em "Vale Tudo" Crédito: Fábio Rocha/TV Globo

Odete Roitman (Debora Bloch) vai sofrer um atentado nos próximos capítulos de "Vale Tudo". A sequência marcará mais uma mudança em relação à versão original da novela, de 1988, e acontecerá enquanto a ricaça estiver dirigindo. A cena está prevista para ir ao ar no dia 20 de setembro.

De acordo com a Folha de S. Paulo, a sequência já foi gravada, e mostrará Odete sofrendo uma tentativa de assassinato à bala. Vários suspeitos vão ser mostrados ao público. Um dos autores do crime poderá ser Marco Aurélio (Alexandre Nero), já que, dias antes, ele também sofrerá um ataque e levará um tiro.

Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman 1 de 7

Outra suspeita é Maria de Fátima (Bella Campos), já que Odete ameaçará cortar a mesada dela caso ela continue se encontrando com Ana Clara (Samantha Jones), cuidadora de seu filho Leonardo (Guilherme Magon). César, por sua vez, entra na lista depois que descobrir que seu contrato de casamento com a ricaça prevê que ele herde 50% do Grupo TCA em caso de morte da esposa.