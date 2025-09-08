VEM AÍ

Contrato de casamento com Odete Roitman terá revelação bombástica para César

Malandro descobrirá detalhe que poderá mudar sua vida em Vale Tudo

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11:04

Casamento de César e Odete Roitman Crédito: Divulgação/Globo

Recém-casado com Odete Roitman (Debora Bloch), César (Cauã Reymond) terá uma revelação bombástica nos próximos capítulos da novela "Vale tudo". O malandro vai descobrir que pode herdar uma fortuna gigantesca.

Após subir ao altar com a ricaça, o ex-amante de Maria de Fátima (Bella Campos) passará a analisar o contrato de casamento. César acabará descobrindo que o documento afirma que ele herdará 50% do Grupo TCA em caso de morte da mulher.

Em breve, Odete vai sofrer um atentado enquanto estiver dirigindo. E, ao longo dos próximos capítulos, vários suspeitos surgirão. Como o próprio César, que pode tentar matar a esposa para ficar com a herança. Outra possibilidade é Marco Aurélio (Alexandre Nero), que vai levar um tiro e desconfiará de que a vilã esteja por trás do crime.

Nos resumos divulgados pela Globo, a cena com o ataque a Odete está prevista para ser exibida no dia 20 de setembro. A emissora, porém, não fala que ela será assassinada, como ocorreu na versão original.