Contrato de casamento com Odete Roitman terá revelação bombástica para César

Malandro descobrirá detalhe que poderá mudar sua vida em Vale Tudo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11:04

Casamento de César e Odete Roitman
Casamento de César e Odete Roitman Crédito: Divulgação/Globo

Recém-casado com Odete Roitman (Debora Bloch), César (Cauã Reymond) terá uma revelação bombástica nos próximos capítulos da novela "Vale tudo". O malandro vai descobrir que pode herdar uma fortuna gigantesca. 

Após subir ao altar com a ricaça, o ex-amante de Maria de Fátima (Bella Campos) passará a analisar o contrato de casamento. César acabará descobrindo que o documento afirma que ele herdará 50% do Grupo TCA em caso de morte da mulher. 

Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman

César se casou com Odete e pode matar a ricaça para tentar ficar com a herança por Reprodução / Globo
Ganancioso, Marco Aurélio pode dar o golpe em Odete e matá-la para assumir posição mais alta na fábrica por Reprodução
Solange (Alice Wegmann) tem péssima relação com Odete por Reprodução
Leonardo (Guilherme Magon) é um dos mais cotados para matar Odete, já que a ricaça renegou o filho durante anos por Reprodução
Na trama original, Leila é quem mata Odete por engano por Reprodução/TV Globo
Celina foi usada diversas vezes por Odete por Reprodução
Heleninha Roitman pode matar a mãe após a ricaça ter feito a filha acreditar que matou o irmão gêmeo, Leonardo por Reprodução/Globo
1 de 7
César se casou com Odete e pode matar a ricaça para tentar ficar com a herança por Reprodução / Globo

Em breve, Odete vai sofrer um atentado enquanto estiver dirigindo. E, ao longo dos próximos capítulos, vários suspeitos surgirão. Como o próprio César, que pode tentar matar a esposa para ficar com a herança. Outra possibilidade é Marco Aurélio (Alexandre Nero), que vai levar um tiro e desconfiará de que a vilã esteja por trás do crime.

Nos resumos divulgados pela Globo, a cena com o ataque a Odete está prevista para ser exibida no dia 20 de setembro. A emissora, porém, não fala que ela será assassinada, como ocorreu na versão original.

Vale Tudo: Casamento de César e Odete Roitaman

Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
1 de 8
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo

