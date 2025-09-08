Léo Santana fala sobre currículos para passar óleo em seu tanquinho: 'Continuem mandando'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 10:32
Léo Santana foi surpreendido recentemente na academia ao receber diversos currículos de mulheres que estavam interessada em uma vaga concorrida de sua equipe: a profissional que é responsável por passar óleo em seu corpo. O cantor brincou sobre a situação inusitada, que começou quando ele passou a divulgar sua atual música de trabalho, intitulada “Desliza”.
Na canção, que tem a participação de Melody, o cantor diz: "Passa ólhinho aqui no meu corpinho, amor (yeah, yeah)/ Pra eu me bronzear nesse calor (então)/ Então desliza, desliza a mão no meu popô/ Desliza, desliza a mão no meu popô (xi, gente)".
Durante a divulgação da música, Léo publicou um vídeo de uma mulher passando óleo no seu tanquinho. Mais tarde, ele voltou às redes sociais e revelou que a profissional responsável pela tarefa nos shows é sua assessora e produtora, Daniela Basílio. A partir daí, o artista passou a ser abordado com currículos para o cargo, incluindo o episódio que viralizou na academia.
"Já existe a dona da empresa, a funcionária, a que faz tudo sobre esse lance de óleo no corpinho, que é a Lore Improta. Mas estou me divertindo com essa resenha, depois que o vídeo da Dani, minha assessora e produtora, viralizou. E que bom que a música vai junto", disse Léo, em entrevista ao portal LeoDias, no festival “Garota VIP”, do cantor Wesley Safadão, realizado no Rio de Janeiro, no último sábado (6).
"Mas continuem mandando currículos que eu vou estar analisando e dou a resposta logo em breve. Só que não (risos)", completou o artista, aos risos.