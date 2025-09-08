VOCÊ SE CANDIDATARIA?

Léo Santana fala sobre currículos para passar óleo em seu tanquinho: 'Continuem mandando'

Cantor brincou sobre função, mas afirmou que a 'dona da empresa' é Lore Improta

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 10:32

Léo Santana Crédito: Reprodução/Instagram

Léo Santana foi surpreendido recentemente na academia ao receber diversos currículos de mulheres que estavam interessada em uma vaga concorrida de sua equipe: a profissional que é responsável por passar óleo em seu corpo. O cantor brincou sobre a situação inusitada, que começou quando ele passou a divulgar sua atual música de trabalho, intitulada “Desliza”.

Na canção, que tem a participação de Melody, o cantor diz: "Passa ólhinho aqui no meu corpinho, amor (yeah, yeah)/ Pra eu me bronzear nesse calor (então)/ Então desliza, desliza a mão no meu popô/ Desliza, desliza a mão no meu popô (xi, gente)".

Durante a divulgação da música, Léo publicou um vídeo de uma mulher passando óleo no seu tanquinho. Mais tarde, ele voltou às redes sociais e revelou que a profissional responsável pela tarefa nos shows é sua assessora e produtora, Daniela Basílio. A partir daí, o artista passou a ser abordado com currículos para o cargo, incluindo o episódio que viralizou na academia.

"Já existe a dona da empresa, a funcionária, a que faz tudo sobre esse lance de óleo no corpinho, que é a Lore Improta. Mas estou me divertindo com essa resenha, depois que o vídeo da Dani, minha assessora e produtora, viralizou. E que bom que a música vai junto", disse Léo, em entrevista ao portal LeoDias, no festival “Garota VIP”, do cantor Wesley Safadão, realizado no Rio de Janeiro, no último sábado (6).