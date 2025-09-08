CHEGA

Carol Portaluppi se irrita após seguidor dizer que ela está 'gorda': 'Estressada'

Influenciadora fez um desabafo sobre mensagens que recebe sobre sua aparência: 'Não pode acontecer'

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 09:55

Carol Portaluppi Crédito: Reprodução/Instagram

Carol Portaluppi se irritou após receber um comentário sobre seu corpo no Direct do Instagram. A filha de Renato Gaúcho compartilhou, nos Stories, a mensagem que recebeu, afirmando que ela "está ficando gorda de tanto comer". Foi o estopim para a influenciadora fazer um desabafo sobre a situação, relatando que o episódio não é um caso isolado.

"A questão não é eu estar gorda ou magra, ser alta ou baixa. Quis expor o cara porque é muito louco ir no perfil de alguém e falar do corpo, opinar sobre a aparência da pessoa sem ela ter te perguntado. Isso acontece no meu perfil o tempo todo", afirmou.

Carol Portaluppi 1 de 19

"Eu peguei esse cara como exemplo porque eu vi a mensagem por acaso e estou estressada. Mas isso é uma coisa muito ruim. A gente tem que trabalhar o psicológico o tempo todo para não se deixar abalar. Não é eu estar ou não. A questão é que isso não pode acontecer", completou.