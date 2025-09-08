Acesse sua conta
Ator da Globo cita desejo de abandonar a carreira após virar evangélico: 'Estou no lugar errado'

Felipe Simas está no ar como Danilo na novela das 19h da emissora, 'Dona de mim'

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 09:30

Intérprete de Danilo na novela das 19h da Globo, "Dona de mim", Felipe Simas admitiu que teve o desejo de abandonar a carreira como ator depois de sua conversão. Evangélico, o artista de 32 anos disse que passou por uma "crise existencialista" e acreditava estar no "lugar errado". 

"Pensei, sim, em abandonar a carreira nos primeiros anos da minha conversão. Passei a ter uma crise existencialista em relação à minha fé. 'Estou no lugar errado, estou no lugar errado, não deveria estar aqui', eu pensava. Muito por aquilo que eu consumia tantos das igrejas quanto do que eu escutava da guerra contra a cultura. Eu me julgava muito", disse Felipe em entrevista ao canal gospel PodCrê, no YouTube.

Felipe Simas e família

O ator, porém, desistiu da ideia após o conselho de um amigo. "Ele chegou pra mim e disse: 'você tem três filhos. Tua profissão é, antes de mais nada, teu sustento'. Saí dessa onda e entendi que esse é o sustento da minha família. Quando comecei a olhar por esse viés, mudou tudo. O Senhor abriu essa porta para eu sustentar a família que Ele me deu".

A partir daí, o artista passou a amar, mais uma vez, a atuação. "Tem tanta gente boa e legal ali dentro da minha profissão, por que eu vou ser influenciado por lideranças? As pessoas não sabem da minha conduta. Comecei a exercer meu ofício como se fosse para Deus. Passei a amar a profissão que Deus me deu e o que eu vou fazer com esse talento é responsabilidade minha".

Felipe também falou como foi a reação dos seus irmãos, os atores Rodrigo Simas e Bruno Gissoni, à sua conversão religiosa. "Ficaram apavorados (risos). A gente não tinha nenhum crente na família. Minha mãe sempre diz que eu sou muito intenso. Ela disse que entendia que eu precisava dessa intensidade, mas pediu para dosar e equilibrar".

Irmãos Simas

