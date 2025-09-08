Acesse sua conta
Morre Rick Davies, vocalista e cofundador do Supertramp, aos 81 anos

Cantor e tecladista lutava contra câncer e deixa esposa Sue Davies; banda lamenta perda

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 09:25

Rick Davies, vocalista e cofundador da banda de rock Supertramp, morreu na última sexta-feira (5/9), aos 81 anos, após longa batalha contra o câncer, conforme comunicado oficial do grupo.

“Rick morre em sua casa em Long Island no dia 5 de setembro. Tivemos o privilégio de conhecê-lo e tocar com ele por mais de cinquenta anos. Apresentamos nossas sinceras condolências a Sue Davies”, afirmou a banda em nota.

Nascido em 1944, Davies iniciou a carreira musical em 1959, na Inglaterra, e fundou o Supertramp em 1969 ao lado de Roger Hodgson. O primeiro álbum rapidamente colocou a banda no cenário do rock, com sucessos como Bloody Well Right, Goodbye Stranger e Crime of the Century, conquistando fãs ao redor do mundo.

Mesmo após a saída de Hodgson em 1983, Davies manteve-se como líder da banda, participando de diversas formações ao longo das décadas. Ele permaneceu ativo na música até 2015, quando precisou cancelar uma turnê devido ao diagnóstico de mieloma múltiplo, um tipo de câncer sanguíneo.

O cantor deixa a esposa Sue Davies, que gerenciava a carreira do Supertramp desde 1984.

