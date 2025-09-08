POLÊMICA

Mãe de Virginia Fonseca curte post que detona Paolla Oliveira: 'Estava pegando o marido da Thaís Fersoza'

Margareth Serrão reagiu após atriz dizer que tem 'valores diferentes' da influenciadora

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 09:03

Margareth Serrão, Virgínia Fonseca e Paolla Oliveira Crédito: Reprodução

Margareth Serrão entrou na polêmica envolvendo Virgínia Fonseca e Paolla Oliveira. Depois de a atriz falar que tem "valores diferentes" da nova rainha de bateria da Grande Rio, a mãe da influenciadora colocou mais lenha na fogueira ao curtir um post que detona a artista de 43 anos.

Em uma entrevista recente, Paolla colocou distância para Virgínia. "Somos mulheres muito diferentes. Isso é um fato. Temos valores diferentes, temos pensamentos diferentes", declarou, para O Globo. A ex-rainha de bateria da Grande Rio também disse não conhecer a empresária pessoalmente. "Apesar de que eu não conheço a Virgínia, não tive nenhum contato com ela, só conheço a pessoa pública. E as pessoas públicas são bastante diferentes", afirmou.

Paolla Oliveira e Virginia 1 de 5

A mãe de Virgínia, porém, parece ter ficado irritada. O like de Margareth veio em uma publicação que referência a episódios antigos da vida pessoal da intérprete de Heleninha Roitman em "Vale Tudo". "Paolla, eu te amo… mas dá uma segurada no 'valores diferentes', porque, na idade da Virginia, você tava aprontando todas também e pegando o marido da Thaís Fersoza, que a abandonou na lua de mel", dizia a crítica.

Thaís Fersoza e Joaquim Lopes se separaram dois meses depois da lua de mel, e Paolla foi apontada como o pivô da separação. Eles teriam se apaixonado nos bastidores do filme "Uma Professora Maluquinha", quando o ator ainda estava envolvido com a atual mulher de Michel Teló. Ele e Paolla assumiram o relacionamento pouco depois, e ficaram juntos por cinco anos.

Virginia assumirá o posto de rainha de bateria da Grande Rio no próximo Carnaval, substituindo Paolla. A mudança vinha gerando especulações sobre uma possível rivalidade entre as duas.