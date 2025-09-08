Livro de Odete Roitman em Vale Tudo vira o mais vendido do Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 08:24
Bastou Odete Roitman (Débora Bloch) surgir com um livro em 'Vale Tudo' para o mercado editorial ganhar um 'empurrãozinho extra' neste fim de semana. No capítulo exibido no último sábado (6), a ricaça apareceu lendo "O Perigo de Estar Lúcida", de Rosa Monteiro, nas mãos. Imediatamente, o público foi atrás do título, que chegou ao topo da lista dos mais vendidos.
Publicada em 2023 pela editora Todavia, a obra chegou ao Brasil com tradução de Mariana Sanchez, enquanto Luciana Facchini assinou a arte da capa. A espanhola Rosa Montero, de 72 anos, é considerada uma das expoentes da literatura contemporânea de seu país, e a obra explora "conexões entre o criar e a loucura".
"E assim o leitor descobrirá a teoria da 'tempestade perfeita' ― aquela que prega que na explosão criativa são postos em cena fatores químicos e situacionais irrepetíveis ― e presenciará o processo de surgimento de ideias de Rosa Montero, desfrutando das vivências da autora, que habitou diretamente, e durante anos, um território nas vizinhanças da loucura", diz a editora na sinopse.
O livro está à venda por R$ 53 na Amazon e tem 77% de qualificações como ótimas. "O livro trata, basicamente, sobre a conexão entre a criatividade, psicologia e solidão, em especial em pessoas que trabalham em alguma área ligada a criatividade, para isso, a autora alterna entre contar fatos pessoais e sobre outros autores que servem como exemplos para ilustrar a ligação entre a criatividade e a instabilidade emocional e mental...de como a criatividade, muitas vezes, flerta com a loucura", recomenda uma leitora.