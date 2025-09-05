Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prevenção fundamental: 5 hábitos para prevenir doenças no coração

Alguns cuidados são fundamentais para reduzir as chances de desenvolver problemas cardiovasculares

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 22:00

A maioria das doenças cardiovasculares podem ser evitadas com bons hábitos (Imagem: Harbucks | Shutterstock)
A maioria das doenças cardiovasculares podem ser evitadas com bons hábitos Crédito: Imagem: Harbucks | Shutterstock

A campanha Setembro Vermelho é uma iniciativa nacional de conscientização sobre as doenças cardiovasculares. Apesar dos avanços na medicina, essas enfermidades continuam sendo a principal causa de morte no Brasil. Somente em 2024, mais de 237 mil morreram em decorrência de infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência cardíaca. No total, considerando todas as complicações ligadas ao coração e à circulação, foram 552 mil mortes — quase dois terços dos óbitos registrados no país. O cardiologista e intensivista Dr. Raphael Boesche Guimarães, do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, destaca que grande parte dessas mortes poderia ser evitada com medidas simples de prevenção . “A maioria das doenças cardiovasculares está associada a fatores de risco modificáveis, como hipertensão, colesterol elevado, tabagismo, diabetes, sedentarismo e obesidade. Com mudanças no estilo de vida e acompanhamento médico regular, é possível reduzir drasticamente as chances de complicações”, explica.

Cuidados com coração

É preciso ter atenção às dores por Shutterstock
Exame de coração por Shutterstock
Exame de coração por Shutterstock
Exame de coração por Shutterstock
1 de 4
É preciso ter atenção às dores por Shutterstock

Sintomas de doenças cardiovasculares

Segundo o cardiologista, estar atento aos sintomas ligados a doenças cardiovasculares pode ser decisivo para salvar vidas. “Dor no peito, falta de ar, palpitações, tontura, suor excessivo e náuseas são sinais que nunca devem ser ignorados. Muitas vezes, o atendimento rápido faz toda a diferença entre a vida e a morte”, alerta. Por isso, ao identificá-los, é fundamental procurar atendimento médico de emergência.

Manter uma alimentação equilibrada contribui para a saúde do coração (Imagem: Caftor | Shutterstock)
Manter uma alimentação equilibrada contribui para a saúde do coração Crédito: Imagem: Caftor | Shutterstock

Hábitos que promovem a saúde do coração

O Dr. Raphael Boesche Guimarães reforça que hábitos saudáveis devem ser adotados desde cedo para manter a saúde do coração e prevenir doenças. Por isso, ele recomenda:

  • Praticar atividade física regularmente;
  • Manter uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras e grãos integrais;
  • Reduzir o consumo de sal, açúcar e gorduras saturadas;
  • Evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool;
  • Controlar peso, pressão arterial, glicemia e colesterol.

Prevenção é o melhor caminho

Apesar de comum em idosos, as doenças no coração podem afetar pessoas em qualquer idade. “As doenças cardiovasculares não são apenas problema de idosos. Cada vez mais, vemos casos em pessoas jovens , muitas vezes por descuido com a saúde e falta de acompanhamento. Prevenir é muito mais eficaz do que tratar”, ressalta o médico. A campanha Setembro Vermelho busca justamente reforçar esse compromisso com a prevenção. “A conscientização é fundamental para reduzir esses índices alarmantes. Se cada pessoa adotar pequenos cuidados diários, conseguiremos mudar o cenário e salvar milhares de vidas todos os anos”, conclui o Dr. Guimarães.

Leia mais

Imagem - 7 dicas para um look perfeito para o The Town

7 dicas para um look perfeito para o The Town

Imagem - Veja em quais situações você pode ou não doar sangue

Veja em quais situações você pode ou não doar sangue

Imagem - Veja 5 lançamentos do Globoplay em setembro de 2025

Veja 5 lançamentos do Globoplay em setembro de 2025

Mais recentes

Imagem - Confira 5 estratégias para reduzir a ansiedade no dia a dia

Confira 5 estratégias para reduzir a ansiedade no dia a dia
Imagem - Festival Bon Odori segue até este domingo (7), com vasta programação

Festival Bon Odori segue até este domingo (7), com vasta programação
Imagem - Líder denuncia falta de acesso à água tratada no Quilombo Pitanga dos Palmares

Líder denuncia falta de acesso à água tratada no Quilombo Pitanga dos Palmares

MAIS LIDAS

Imagem - Favores sexuais, toques e perseguição: assédios são denunciados em Carrefour na Bahia
01

Favores sexuais, toques e perseguição: assédios são denunciados em Carrefour na Bahia

Imagem - 'Inferno': Como é morar no maior prédio do mundo e ter 30 mil vizinhos
02

'Inferno': Como é morar no maior prédio do mundo e ter 30 mil vizinhos

Imagem - Abertas inscrições para concurso da PGE com salário de até R$ 36 mil; saiba quem pode se candidatar
03

Abertas inscrições para concurso da PGE com salário de até R$ 36 mil; saiba quem pode se candidatar

Imagem - Virginia e Vini Jr: o que Astrologia tem a dizer sobre o possível casal?
04

Virginia e Vini Jr: o que Astrologia tem a dizer sobre o possível casal?