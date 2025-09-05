SAÚDE

Prevenção fundamental: 5 hábitos para prevenir doenças no coração

Alguns cuidados são fundamentais para reduzir as chances de desenvolver problemas cardiovasculares

Portal Edicase

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 22:00

A maioria das doenças cardiovasculares podem ser evitadas com bons hábitos Crédito: Imagem: Harbucks | Shutterstock

A campanha Setembro Vermelho é uma iniciativa nacional de conscientização sobre as doenças cardiovasculares. Apesar dos avanços na medicina, essas enfermidades continuam sendo a principal causa de morte no Brasil. Somente em 2024, mais de 237 mil morreram em decorrência de infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência cardíaca. No total, considerando todas as complicações ligadas ao coração e à circulação, foram 552 mil mortes — quase dois terços dos óbitos registrados no país. O cardiologista e intensivista Dr. Raphael Boesche Guimarães, do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, destaca que grande parte dessas mortes poderia ser evitada com medidas simples de prevenção . “A maioria das doenças cardiovasculares está associada a fatores de risco modificáveis, como hipertensão, colesterol elevado, tabagismo, diabetes, sedentarismo e obesidade. Com mudanças no estilo de vida e acompanhamento médico regular, é possível reduzir drasticamente as chances de complicações”, explica.

Sintomas de doenças cardiovasculares

Segundo o cardiologista, estar atento aos sintomas ligados a doenças cardiovasculares pode ser decisivo para salvar vidas. “Dor no peito, falta de ar, palpitações, tontura, suor excessivo e náuseas são sinais que nunca devem ser ignorados. Muitas vezes, o atendimento rápido faz toda a diferença entre a vida e a morte”, alerta. Por isso, ao identificá-los, é fundamental procurar atendimento médico de emergência.

Manter uma alimentação equilibrada contribui para a saúde do coração Crédito: Imagem: Caftor | Shutterstock

Hábitos que promovem a saúde do coração

O Dr. Raphael Boesche Guimarães reforça que hábitos saudáveis devem ser adotados desde cedo para manter a saúde do coração e prevenir doenças. Por isso, ele recomenda:

Praticar atividade física regularmente;

Manter uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras e grãos integrais;

Reduzir o consumo de sal, açúcar e gorduras saturadas;

Evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool;

Controlar peso, pressão arterial, glicemia e colesterol.

Prevenção é o melhor caminho