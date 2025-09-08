POLÊMICA

Maraisa chora ao rebater acusações de destratar fã mirim: ‘Não foi para desfazer’

Cantora explicou repercussão de vídeo nas redes sociais e afirmou que respondeu rapidamente sem desrespeitar ninguém

Heider Sacramento

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 09:50

Maraisa se emociona ao rebater críticas por suposto destrato a fã mirim Crédito: Reprodução/Instagram

Maraisa, da dupla sertaneja com Maiara, se manifestou nas redes sociais após ser acusada de destratar uma fã mirim que a aguardava na porta de um hotel, acompanhada da mãe. O episódio gerou repercussão e críticas de internautas nesta semana.

No vídeo que circulou nas redes, a cantora aparece entrando em um carro e responde apenas com um breve “linda” quando a mãe da menina comenta que a filha canta as músicas da dupla desde os dois anos de idade. A reação foi interpretada por alguns como desatenção, gerando comentários negativos.

Decidi deixar marcado aqui esse dia, para que se acaso acontecer mais vezes, sempre usei minha rede social como canal direto aos nossos fãs, então, venho aqui mais uma vez, trazer a verdade dos fatos para vocês! Amo muito cada um dos nossos fãs e obrigada por sempre nos apoiarem… pic.twitter.com/t6gNm7TGsi — Maraisa (@Maraisa) September 7, 2025

Diante da repercussão, Maraisa explicou o ocorrido: “Naquela hora, nossa equipe já estava ligada para poder chegar ao evento. Respondi muito rápido, mas não foi para desfazer de ninguém”, afirmou, visivelmente emocionada.

Maiara e Maraisa 1 de 29