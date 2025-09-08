Maraisa chora ao rebater acusações de destratar fã mirim: ‘Não foi para desfazer’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 09:50
Maraisa, da dupla sertaneja com Maiara, se manifestou nas redes sociais após ser acusada de destratar uma fã mirim que a aguardava na porta de um hotel, acompanhada da mãe. O episódio gerou repercussão e críticas de internautas nesta semana.
No vídeo que circulou nas redes, a cantora aparece entrando em um carro e responde apenas com um breve “linda” quando a mãe da menina comenta que a filha canta as músicas da dupla desde os dois anos de idade. A reação foi interpretada por alguns como desatenção, gerando comentários negativos.
Diante da repercussão, Maraisa explicou o ocorrido: “Naquela hora, nossa equipe já estava ligada para poder chegar ao evento. Respondi muito rápido, mas não foi para desfazer de ninguém”, afirmou, visivelmente emocionada.
Maiara e Maraisa
A sertaneja também destacou que há registros que comprovam sua boa intenção. “Eu já expliquei o que aconteceu, tem vídeo, a própria pessoa que fez o vídeo já pediu para ser retirado, tem vídeo da câmera de segurança do hotel. Eu não acredito que, para eu trabalhar em paz, eu tenha que provar as coisas que eu faço”, completou.