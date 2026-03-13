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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de março de 2026 às 14:14
Se o seu coração anda pesado, a Lua Minguante em Capricórnio chegou nesta sexta-feira para fazer o serviço pesado. Diferente de outras fases lunares mais dramáticas, a energia de hoje é seca e direta: ou o relacionamento tem base, ou é hora de deixar ir. Não se trata de falta de amor, mas de excesso de realismo. O céu está pedindo que você pare de enfeitar situações que já não trazem segurança emocional e foque no que é sólido.
Os signos de Gêmeos, Câncer e Libra sentirão esse movimento com mais força. É um dia excelente para resolver aquela mágoa que ficou guardada na gaveta. Sabe aquele "oi" que você queria dar ou aquela conversa séria sobre limites? O momento é agora. O amor hoje não se prova com flores, mas com presença e apoio prático. Se o seu parceiro é o seu porto seguro, a relação sai desta sexta-feira infinitamente mais forte e resiliente.
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Para quem busca um novo amor, a lição é sobre valor próprio. Com a Lua em Capricórnio, você atrai o que projeta. Se você se posiciona com maturidade e sabe o que quer, pessoas com o mesmo nível de consciência aparecerão. O "Anjo da Maturidade" anuncia que segundas chances só valem a pena se houver mudança de comportamento. Nada de voltar para o que te feriu apenas por carência; o universo hoje só abençoa o que tem futuro.
Termine o dia cuidando da sua base. Organize sua casa, cuide das suas plantas e desfrute da privacidade. O amor floresce melhor em ambientes organizados e mentes tranquilas. Ao despoluir suas emoções e descartar ambições afetivas vazias, você abre um espaço sagrado para que um compromisso real se instale. Esta sexta-feira 13 é, na verdade, o dia do "sim" para o que é verdadeiro e do "adeus" definitivo para o que é apenas distração.