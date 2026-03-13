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Faxina no coração: 3 signos vão libertar o passado nesta sexta-feira (13 de março)

É dia de limpar mágoas antigas e consolidar o que é verdadeiro no amor

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de março de 2026 às 14:14

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Se o seu coração anda pesado, a Lua Minguante em Capricórnio chegou nesta sexta-feira para fazer o serviço pesado. Diferente de outras fases lunares mais dramáticas, a energia de hoje é seca e direta: ou o relacionamento tem base, ou é hora de deixar ir. Não se trata de falta de amor, mas de excesso de realismo. O céu está pedindo que você pare de enfeitar situações que já não trazem segurança emocional e foque no que é sólido.

Os signos de Gêmeos, Câncer e Libra sentirão esse movimento com mais força. É um dia excelente para resolver aquela mágoa que ficou guardada na gaveta. Sabe aquele "oi" que você queria dar ou aquela conversa séria sobre limites? O momento é agora. O amor hoje não se prova com flores, mas com presença e apoio prático. Se o seu parceiro é o seu porto seguro, a relação sai desta sexta-feira infinitamente mais forte e resiliente.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
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Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

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Para quem busca um novo amor, a lição é sobre valor próprio. Com a Lua em Capricórnio, você atrai o que projeta. Se você se posiciona com maturidade e sabe o que quer, pessoas com o mesmo nível de consciência aparecerão. O "Anjo da Maturidade" anuncia que segundas chances só valem a pena se houver mudança de comportamento. Nada de voltar para o que te feriu apenas por carência; o universo hoje só abençoa o que tem futuro.

Termine o dia cuidando da sua base. Organize sua casa, cuide das suas plantas e desfrute da privacidade. O amor floresce melhor em ambientes organizados e mentes tranquilas. Ao despoluir suas emoções e descartar ambições afetivas vazias, você abre um espaço sagrado para que um compromisso real se instale. Esta sexta-feira 13 é, na verdade, o dia do "sim" para o que é verdadeiro e do "adeus" definitivo para o que é apenas distração.

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