ASTROLOGIA

Faxina no coração: 3 signos vão libertar o passado nesta sexta-feira (13 de março)

É dia de limpar mágoas antigas e consolidar o que é verdadeiro no amor

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de março de 2026 às 14:14

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Se o seu coração anda pesado, a Lua Minguante em Capricórnio chegou nesta sexta-feira para fazer o serviço pesado. Diferente de outras fases lunares mais dramáticas, a energia de hoje é seca e direta: ou o relacionamento tem base, ou é hora de deixar ir. Não se trata de falta de amor, mas de excesso de realismo. O céu está pedindo que você pare de enfeitar situações que já não trazem segurança emocional e foque no que é sólido.



Os signos de Gêmeos, Câncer e Libra sentirão esse movimento com mais força. É um dia excelente para resolver aquela mágoa que ficou guardada na gaveta. Sabe aquele "oi" que você queria dar ou aquela conversa séria sobre limites? O momento é agora. O amor hoje não se prova com flores, mas com presença e apoio prático. Se o seu parceiro é o seu porto seguro, a relação sai desta sexta-feira infinitamente mais forte e resiliente.

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Para quem busca um novo amor, a lição é sobre valor próprio. Com a Lua em Capricórnio, você atrai o que projeta. Se você se posiciona com maturidade e sabe o que quer, pessoas com o mesmo nível de consciência aparecerão. O "Anjo da Maturidade" anuncia que segundas chances só valem a pena se houver mudança de comportamento. Nada de voltar para o que te feriu apenas por carência; o universo hoje só abençoa o que tem futuro.

