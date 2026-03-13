ATRAVESSA PLACENTA

Notícia ruim sobre os bebês: mães que excedem limite para bebida inofensiva pode levar risco ao feto

Pesquisa revela que a cafeína atravessa a placenta e pode ser perigosa para o feto.

A Agência Correio

Bianca Hirakawa

Publicado em 13 de março de 2026 às 14:00

Saiba como o consumo excessivo de café afeta diretamente o peso e o crescimento do bebê Crédito: (Foto: Pexels)

Muitas mulheres acreditam que aquela xícara de café matinal é inofensiva durante a espera pelo bebê. No entanto, uma pesquisa recente conduzida pela doutora Anni Kukkonen revela dados preocupantes sobre esse hábito tão comum.

O estudo foca em como a substância age no organismo frágil do feto. A pesquisadora analisou como a substância atravessa a placenta e afeta diretamente o desenvolvimento fetal. De acordo com o estudo, o organismo do feto ainda não consegue processar a cafeína de forma eficiente.

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Por isso, a substância acaba permanecendo no corpo do bebê por muito mais tempo.

O que acontece com o bebê após o consumo

O consumo acima de 200 mg por dia possui relação direta com o nascimento de bebês com baixo peso. Além disso, existe um risco elevado de distúrbios de crescimento e até aborto espontâneo em casos graves.

Essas complicações preocupam especialistas que acompanham o período gestacional de perto.

Por esse motivo, o estudo realizado no Hospital Universitário de Kuopio buscou entender se doses menores também são prejudiciais.

Os pesquisadores utilizaram amostras de cabelo dos recém-nascidos para medir a exposição real durante a gestação. Assim, eles conseguiram dados mais precisos sobre o histórico de consumo das mães.

Como evitar o consumo exagerado sem perceber

É muito fácil atingir a marca de 200 miligramas sem que a gestante perceba a gravidade da situação.

Por exemplo, uma única dose de energy shot pode conter exatamente esse limite máximo recomendado. Portanto, o controle rigoroso da ingestão diária torna-se uma medida de segurança indispensável.

Outros itens como café coado, chás e até o chocolate amargo somam miligramas perigosos ao longo do dia.