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Notícia ruim sobre os bebês: mães que excedem limite para bebida inofensiva pode levar risco ao feto

Pesquisa revela que a cafeína atravessa a placenta e pode ser perigosa para o feto.

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  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa

  • Bianca Hirakawa

Publicado em 13 de março de 2026 às 14:00

Saiba como o consumo excessivo de café afeta diretamente o peso e o crescimento do bebê
Saiba como o consumo excessivo de café afeta diretamente o peso e o crescimento do bebê Crédito: (Foto: Pexels)

Muitas mulheres acreditam que aquela xícara de café matinal é inofensiva durante a espera pelo bebê. No entanto, uma pesquisa recente conduzida pela doutora Anni Kukkonen revela dados preocupantes sobre esse hábito tão comum.

O estudo foca em como a substância age no organismo frágil do feto. A pesquisadora analisou como a substância atravessa a placenta e afeta diretamente o desenvolvimento fetal. De acordo com o estudo, o organismo do feto ainda não consegue processar a cafeína de forma eficiente.

10 benefícios do leite materno para os bebês

1. Fortalece o sistema imunológico do bebê, ajudando a protegê-lo contra infecções respiratórias, diarreias e outras doenças comuns na infância. por Shutterstock
2. Favorece o desenvolvimento cerebral e cognitivo, já que contém gorduras e nutrientes essenciais para a formação do sistema nervoso. por Shutterstock
3. Reduz o risco de alergias e intolerâncias alimentares, pois o leite materno é totalmente adaptado ao organismo do bebê. por Shutterstock
4. Cria um vínculo afetivo importante entre mãe e filho, fortalecendo a relação emocional e o sentimento de segurança da criança. por Shutterstock
5. Contribui para a saúde da mãe, ajudando na recuperação pós-parto, reduzindo o risco de hemorragia e diminuindo as chances de câncer de mama e de ovário. por Shutterstock
6. Garante nutrição completa, pois contém a proporção ideal de proteínas, gorduras, vitaminas e minerais que o bebê precisa nos primeiros meses de vida. por Shutterstock
7. Facilita a digestão, já que o leite materno é mais leve e facilmente absorvido pelo organismo do bebê em comparação a outros tipos de leite. por Shutterstock
8. Ajuda na formação da flora intestinal saudável, prevenindo cólicas e fortalecendo o sistema digestivo. por Shutterstock
9. Reduz o risco de obesidade infantil, pois o leite materno regula naturalmente a saciedade e o metabolismo do bebê.   por Shutterstock
10. É econômico e sempre disponível, mantendo a temperatura ideal e dispensando preparo, o que o torna a forma mais prática e segura de alimentação nos primeiros meses. por Shutterstock
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1. Fortalece o sistema imunológico do bebê, ajudando a protegê-lo contra infecções respiratórias, diarreias e outras doenças comuns na infância. por Shutterstock

Por isso, a substância acaba permanecendo no corpo do bebê por muito mais tempo.

O que acontece com o bebê após o consumo

O consumo acima de 200 mg por dia possui relação direta com o nascimento de bebês com baixo peso. Além disso, existe um risco elevado de distúrbios de crescimento e até aborto espontâneo em casos graves.

Essas complicações preocupam especialistas que acompanham o período gestacional de perto.

Por esse motivo, o estudo realizado no Hospital Universitário de Kuopio buscou entender se doses menores também são prejudiciais.

Os pesquisadores utilizaram amostras de cabelo dos recém-nascidos para medir a exposição real durante a gestação. Assim, eles conseguiram dados mais precisos sobre o histórico de consumo das mães.

Como evitar o consumo exagerado sem perceber

É muito fácil atingir a marca de 200 miligramas sem que a gestante perceba a gravidade da situação.

Por exemplo, uma única dose de energy shot pode conter exatamente esse limite máximo recomendado. Portanto, o controle rigoroso da ingestão diária torna-se uma medida de segurança indispensável.

Outros itens como café coado, chás e até o chocolate amargo somam miligramas perigosos ao longo do dia.

O uso de suplementos concentrados ou cápsulas de cafeína é totalmente contraindicado nesse período. Logo, monitorar cada alimento ingerido garante a segurança total do pequeno que está chegando.

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Saúde

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