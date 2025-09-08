Acesse sua conta
Henrique Fogaça nega romance com Paolla Carosella e dispara: ‘Falou besteira’

Chef esclareceu boatos sobre relacionamento com ex-colega do "MasterChef"

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 12:15

Fogaça nega romance com Paolla Carosella
Fogaça nega romance com Paolla Carosella Crédito: Reprodução

O chef de cozinha Henrique Fogaça se manifestou sobre os rumores de um suposto romance com Paolla Carosella nos bastidores do “MasterChef Brasil". Em entrevista à CNN, durante o festival The Town, em São Paulo, neste domingo (7), ele foi direto ao negar qualquer envolvimento amoroso com a ex-colega de trabalho.

“A Paola é uma amiga querida, trabalhamos muito tempo juntos, e desde o começo criaram fã-clubes, histórias… mas nunca houve nada além de respeito e amizade no trabalho. É aquela coisa da internet, né? Mas também ela falou besteira, né? Sobre dois corpos, sei lá…”, disse Fogaça, que esteve acompanhado da esposa, Carine Ludvic.

Henrique Fogaça e Paola Carosella

1 de 9
Henrique Fogaça e Paola Carosella por Reprodução

Os rumores ganharam força após Paolla comentar o assunto no programa “De Frente com Blogueirinha”. A chef afirmou que os boatos começaram em 2014, no início do reality, e tratou o tema com bom humor:

“Tem que alimentar a imaginação, tem que alimentar a fantasia das pessoas, porque a gente precisa disso. Deixa o povo viajar, deixa o povo imaginar. Coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos”, brincou.

Paola Carosella e Henrique Fogaça

1 de 7
Paola Carosella fala sobre boatos de romance com Fogaça por Reprodução

Apesar da leveza, Paolla garantiu que nunca viveu um romance com Fogaça: “Quem nos conhece de perto sabe que a gente se dá super bem. Para além dos palcos, somos muito amigos, mas não daria certo”, disse.

