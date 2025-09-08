Acesse sua conta
Afonso vai sobreviver em ‘Vale Tudo’? Humberto Carrão revela desfecho do personagem no 'Fantástico'

Ator falou sobre destino do personagem, coincidência com a vida real e processo de caracterização para cenas da leucemia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11:51

Humberto Carrão revela detalhes sobre o destino de Afonso em Vale Tudo.
Humberto Carrão revela detalhes sobre o destino de Afonso em Vale Tudo. Crédito: Reprodução

A novela “Vale Tudo” vive um dos momentos mais emocionantes de sua nova versão. A cena em que Solange (Alice Wegmann) revelou a Afonso (Humberto Carrão) que ele é pai dos gêmeos que ela espera emocionou o público e foi tema de reportagem no “Fantástico" do último domingo (7).

Na entrevista, os atores comentaram sobre a luta de Afonso contra a leucemia e a expectativa dos fãs em torno do futuro do casal. “Ainda não sabemos se Afonso vai sobreviver. Falta cerca de um mês de gravações e essa cena ainda não foi feita”, disse Humberto Carrão.

Afonso enfrenta câncer em "Vale Tudo"

Afonso aparece com três mãos em Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
Afonso em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo
Afonso em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo
Afonso em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo
Afonso em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo
1 de 5
Afonso aparece com três mãos em Vale Tudo por Reprodução/TV Globo

Atualmente, o personagem precisa de um transplante de medula para sobreviver. O único compatível é Leonardo (Guilherme Magon), irmão que todos acreditam estar morto, mas que Odete Roitman (Debora Bloch) mantém em segredo. A incerteza sobre o desfecho movimenta os bastidores e alimenta rumores de que pelo menos um filho de Odete pode morrer no remake.

Além da trama, Carrão revelou que a novela acabou coincidindo com sua vida pessoal. O ator contou que o pai, Roberto Sinoti, luta contra um câncer há mais de três anos. “Conversei muito com ele sobre os efeitos da quimioterapia. É algo que ouvi durante anos e agora interpreto na pele, com ajuda de profissionais que também participaram do tratamento do meu pai”, destacou.

O “Fantástico” também mostrou os bastidores da caracterização do personagem. Embora pareça estar careca, o ator explicou que o efeito é fruto de um processo demorado. Ele raspou os cabelos, mas o visual é complementado com gel que cola os fios, uma touca especial e maquiagem.

